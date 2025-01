Ngọc Anh 3A rủ bố, em trai đóng MV Tết

Ca sĩ Ngọc Anh 3A mời bố - NSND Hoàng Khiềm - và em trai, ca sĩ Anh Khang, tham gia MV Tết "Rộn ràng xuân đến".

MV Tết 2025 của Ngọc Anh 3A Nghệ sĩ Hoàng Khiềm đọc câu đối ở 4:22. Video: Nhân vật cung cấp

Tại buổi ra mắt sản phẩm chiều 6/1 ở Hà Nội, ca sĩ cho biết muốn tạo kỷ niệm đẹp với bố, người chắp cánh ước mơ âm nhạc cho cô từ nhỏ. Ở tuổi ngoài 70, sức khỏe nghệ sĩ Hoàng Khiềm suy yếu, trí nhớ giảm nhưng vẫn hào hứng tham gia sản phẩm của con gái. Trong MV, ông xuất hiện ở phần cuối, có cảnh viết thư pháp, đọc câu đối. Nghệ sĩ Hoàng Khiềm là gương mặt đình đám một thời trên sân khấu tuồng Hà Nội, với các vai như Tạ Đình Ôn (tuồng cổ Sơn Hậu), Trịnh Ân (tuồng cổ Nữ tướng Đào Tam Xuân).

Em trai ca sĩ - Anh Khang - viết lời rap theo ý tưởng của chị gái. Anh Khang nổi tiếng sớm từ năm 2005 khi tham gia Tuổi đời mênh mông nhưng sau đó sang Mỹ học, rẽ hướng sang làm nhà sản xuất, nhạc sĩ.

Ngọc Anh 3A bên bố mẹ tại buổi giới thiệu MV, chiều 6/1. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chồng Mỹ của Ngọc Anh 3A - doanh nhân John Gallander - cũng xuất hiện trong một cảnh. Anh tiếc vì ban đầu, vai diễn có nhiều đất diễn hơn nhưng khi dựng hình, êkíp đã cắt bớt. Doanh nhân John Gallander đồng hành vợ từ khi cô tự sáng tác bài hát, lên ý tưởng quay MV, tìm diễn viên. "Tôi nghe ca khúc rất nhiều lần, lần nào cũng rưng rưng xúc động. Tôi yêu Việt Nam, yêu không khí Tết ở Hà Nội", anh nói.

Ngọc Anh 3A và chồng ở bên nhau từ năm 2018. Anh hơn cô 12 tuổi, từng làm việc ở Việt Nam bảy năm. Hai người đồng điệu nhiều sở thích văn hóa, ẩm thực, du lịch. Chồng cô thích nghe nhạc Việt, nhớ tên những đồng nghiệp hát chung với vợ, tìm hiểu tên tuổi, sự nghiệp của họ.

Ngọc Anh 3A và chồng - doanh nhân John Gallander. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Video quay ở thôn Tràng An, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Cảnh hội làng có sự tham gia của gần 100 diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam, nơi bố cô và chú thím ruột, cặp vợ nghệ sĩ Hoàng Long - Minh Gái, công tác nhiều năm. Mascot Cún Tóc Lô - hình ảnh gắn với Ngọc Anh 3A ở Ca sĩ mặt nạ 2023 - cũng xuất hiện.

Ngọc Anh, 49 tuổi, là cựu thành viên của nhóm nhạc 3A nổi tiếng ở Hà Nội những năm 1990. Sau khi nhóm tan rã, cô hát solo rồi sang Mỹ định cư cùng chồng cũ - nhạc sĩ Trần Hùng. Họ ly hôn năm 2017 sau 19 năm chung sống và có một con trai. Ca sĩ kết hôn lần hai với doanh nhân John Gallander.

Cô có chất giọng nữ trầm, thành danh qua nhiều tình khúc Phú Quang, Phạm Duy, Vũ Thành An. Năm 2023, cô thi The Masked Singer mùa hai, được yêu thích với mascot Cún Tóc Lô cùng nhiều bản hit Yêu như ngày yêu cuối (Tăng Nhật Tuệ), Em gái mưa (Mr.Siro), mashup Nỗi đau ngự trị - Như vẫn còn đây (Lương Bằng Quang - Phúc Trường). Năm ngoái, cô được khán giả nhớ tới khi làm mới nhiều ca khúc trong chương trình Our song như Đại minh tinh (Hứa Kim Tuyền), Riêng một góc trời (nhạc sĩ Ngô Thụy Miên).

Hà Thu