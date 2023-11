Ngọc Anh 3A bị loại ở chặng cuối Ca sĩ mặt nạ

Ca sĩ Ngọc Anh lộ diện trong hình tượng Cún Tóc Lô, gợi nhắc kỷ niệm với khán giả qua hit "Mong ước kỷ niệm xưa", "Chỉ là giấc mơ".

Tối 3/11, top 6 Ca sĩ mặt nạ mùa hai tranh tài qua màn biểu diễn đơn, đối đầu. Nhân vật Cún Tóc Lô phải cởi mặt nạ do nhận bình chọn thấp nhất. Khi Ngọc Anh xuất hiện trên sân khấu, các cố vấn, khán giả dành sự cổ vũ.

Tại phần trình diễn lộ diện, cô chọn thể hiện nhạc phẩm tự sáng tác cách đây gần 23 năm - Hãy yêu khi ta còn bên nhau. Ngọc Anh còn ôn kỷ niệm qua các ca khúc ghi dấu ấn một thời gồm Mong ước kỷ niệm xưa (Xuân Phương), Chỉ là giấc mơ (Kim Ngọc), Điều giản dị, Nỗi nhớ mùa đông (Phú Quang).

Ngọc Anh hát một đoạn "Chỉ là giấc mơ" Ngọc Anh hát một đoạn "Chỉ là giấc mơ" (Kim Ngọc) tặng khán giả khi lộ diện. Video: Vie Channel

Cô cho biết không tiếc nuối khi dừng chân, vui vì cảm nhận được sự yêu thương của khán giả. Trước đó, ca sĩ nhiều lần từ chối lời mời của ban tổ chức, lưỡng lự về sự xuất hiện trở lại. 20 năm qua, cô không tham gia chương trình truyền hình trong nước do muốn tập trung vun vén gia đình, định cư nước ngoài. Tuy nhiên, Ngọc Anh sau đó bị thuyết phục, cho rằng bản thân cần trở lại vì khán giả, nhận ra khát khao cống hiến cho nghệ thuật còn lớn. Gần ba tháng qua, ca sĩ gây chú ý với nhiều tiết mục như Yêu như ngày yêu cuối (Tăng Nhật Tuệ), Em gái mưa (Mr.Siro), mashup Nỗi đau ngự trị - Như vẫn còn đây (Lương Bằng Quang - Phúc Trường). Ca sĩ nói: "Tôi toại nguyện, hạnh phúc, thấy trẻ ra như thời Tam ca 3A. Các bài hát tôi trình diễn tại chương trình trước đó chưa bao giờ nghe. Tôi nhận ra các bạn trẻ bây giờ sáng tác quá hay. Cảm ơn mọi người vì đã mang Ngọc Anh trở lại". Ngọc Anh mashup "Nỗi đau ngự trị - Như vẫn còn đây" Ngọc Anh hát "Nỗi đau ngự trị - Như vẫn còn đây" tại chương trình hồi tháng 10. Video: Vie Channel Cô nhớ vào những năm 2000, bản thân từng loay hoay, gặp khó khăn trên bước đường solo. Nhờ một người fan, cô có cơ hội đến với âm nhạc Phú Quang. Theo ca sĩ, mọi thứ như định mệnh, đưa giọng hát của cô đến gần khán giả, tạo dựng sự nghiệp cho đến nay.

"Cún Tóc Lô" Ngọc Anh lộ diện tại chương trình. Ảnh: Vie Channel

Ngọc Anh cho biết đang có nhiều năng lượng, tìm lại được cảm hứng làm nghề. Khi cuộc sống gia đình ổn định, cô muốn quay lại để thực hiện các ước mơ, dự án còn dang dở. Hồi tháng 10, cô thực hiện live concert Mùa thu giấu em tại Hà Nội. Hôm 14/10, cô hội ngộ Tam ca 3A gồm Minh Anh, Minh Ánh sau 23 năm tại một đêm nhạc.

Ca sĩ Tóc Tiên, Thùy Chi nói bị chinh phục bởi sự thổn thức trong giọng hát của Ngọc Anh. Họ tin dù vắng bóng lâu, khi trở lại Ngọc Anh vẫn sẽ được khán giả đón nhận.

Ngọc Anh hát 'Yêu như ngày yêu cuối' tại Ca sĩ mặt nạ Ngọc Anh hát "Yêu như ngày yêu cuối" trong tập lên sóng hồi tháng 9. Video: Vie Channel

Ngọc Anh sinh năm 1975, là cựu thành viên của nhóm nhạc 3A nổi tiếng ở Hà Nội những năm 1990. Sau khi nhóm tan rã, cô hát solo rồi sang Mỹ định cư cùng chồng cũ - nhạc sĩ Trần Hùng. Họ ly hôn năm 2017 sau 19 năm chung sống và có một con trai. Ca sĩ kết hôn lần hai với doanh nhân John Gallander, hơn cô 12 tuổi, năm 2018. Năm 2021, khi cô phải phẫu thuật khối u, chồng luôn ở bên chăm sóc.

Sau mùa đầu thành công với quán quân là O Sen - Ngọc Mai, Ca sĩ mặt nạ mùa hai trở lại, lên sóng từ tháng 8. Qua 13 tập, các giọng ca đã lộ diện tại chương trình gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Linh, Khởi My, Hoàng Dũng, Dương Hoàng Yến, Vũ Thảo My, Thái Ngân, Hoàng Mỹ An, Phượng Vũ, Nhật Thủy.

Hiện top 5 còn lại gồm Ong Bây Bi, Voi Bản Đôn, Cú Tây Bắc, Bố Gấu, HippoHappy. Họ sẽ cùng tranh tài thêm một vòng để chọn ra top 4 bước vào chung kết, diễn ra cuối tháng 11.

Tân Cao