MC Trấn Thành xúc động khi nghe Ngọc Anh 3A, Hoàng Hải làm mới "Đại minh tinh" - bản hit của Văn Mai Hương - trong show "Our song".

Trấn Thành khóc khi nghe Ngọc Anh 3A hát Tiết mục "Đại minh tinh" (Hứa Kim Tuyền sáng tác) trong tập 8 - phát tối 20/10. Video: Ban tổ chức cung cấp

Màn song ca được dàn dựng theo phong cách nhạc kịch, mang màu sắc tango (Khắc Hưng phối khí). Hoàng Hải vào vai khán giả ngưỡng mộ nhan sắc, giọng hát của một "đại minh tinh". Đứng trên bục cao, Ngọc Anh 3A thể hiện điệp khúc, hát về nỗi lòng của một ngôi sao cô đơn: "Em có tìm được hạnh phúc?/ Một câu hỏi em chẳng thể trả lời". Cuối tiết mục, bản phối dồn dập, chất giọng nữ trầm của Ngọc Anh hòa cùng lối hát opera của Hoàng Hải, tạo cao trào cho phần trình diễn.

Sau màn kết hợp, Trấn Thành - MC chương trình - ôm Ngọc Anh khóc, nói đồng cảm trước ca từ, giai điệu của bài hát. Anh đánh giá bản hit được phối lại theo hình thức song ca, khó hát hơn vì nhạc phẩm ban đầu được viết cho giọng nữ. Anh bày tỏ ngưỡng mộ đàn chị, cho rằng Ngọc Anh 3A nên tham gia nhiều show về âm nhạc, để khán giả thấy được thêm các thế mạnh khác.

Tạo hình Ngọc Anh 3A trong tiết mục "Đại minh tinh". Ảnh: Đông Tây

Kết thúc tập thi, MC công bố điểm của hai liên minh A1 (Thu Minh, Vũ Thảo My, Ogenus, Lương Bích Hữu) và liên minh B2 (Lâm Bảo Ngọc, Phan Duy Anh, Ngọc Anh, Hoàng Hải), do khán giả bình chọn. Kết quả, nhóm B2 vào tình huống nguy hiểm vì có số điểm thấp hơn. Ngọc Anh 3A và Phan Duy Anh - hai thí sinh điểm thấp nhất - phải chia tay chương trình.

Ngọc Anh, 49 tuổi, là cựu thành viên của nhóm nhạc 3A nổi tiếng ở Hà Nội những năm 1990. Sau khi nhóm tan rã, cô hát solo rồi sang Mỹ định cư cùng chồng cũ - nhạc sĩ Trần Hùng. Họ ly hôn năm 2017 sau 19 năm chung sống và có một con trai. Ca sĩ kết hôn lần hai với doanh nhân John Gallander, hơn cô 12 tuổi, năm 2018. Cô nổi tiếng với chất giọng nữ trầm, thành danh qua nhiều tình khúc Phú Quang, Phạm Duy, Vũ Thành An. Năm 2023, cô thi The Masked Singer mùa hai, được yêu thích với mascot Cún Tóc Lô cùng nhiều bản hit Yêu như ngày yêu cuối (Tăng Nhật Tuệ), Em gái mưa (Mr.Siro), mashup Nỗi đau ngự trị - Như vẫn còn đây (Lương Bằng Quang - Phúc Trường).

Ngọc Anh mashup "Nỗi đau ngự trị - Như vẫn còn đây" Ngọc Anh hát "Nỗi đau ngự trị - Như vẫn còn đây" tại chương trình năm 2023. Video: Ban tổ chức cung cấp

Cuộc thi Our Song Việt Nam được mua bản quyền từ show Trung Quốc, hiện phát sóng mùa đầu. Chương trình dành cho hai thế hệ nghệ sĩ cùng so tài làm mới các bản hit cũ. Lớp ca sĩ giàu kinh nghiệm gồm Thanh Lam, Ngọc Anh 3A, Quang Linh, Thanh Hà, Thu Minh, Hoàng Hải. Một số gương mặt trẻ tham gia như Lâm Bảo Ngọc, Vũ Thảo My, Orange, Lyly, Phạm Anh Duy.

