Ngoại truyện 'Sex and the City' có phần ba

Loạt phim "And Just Like That" - ngoại truyện "Sex and the City" - đang được các biên kịch xây dựng nội dung.

Theo Deadline, hôm 2/11, các biên kịch ngoại truyện Sex and the City trở lại làm việc, sau một tháng Hiệp hội Biên kịch Mỹ bỏ phiếu chấm dứt cuộc đình công.

Hiện có ít thông tin về mùa thứ ba, nhưng nhiều khán giả cho rằng các ngôi sao Sarah Jessica Parker, Cynthia Dixon và Kristin Davis tiếp tục giữ trong vai chính. Ở mùa hai, John Corbett (vai Aidan Shaw) và Kim Cattrall (vai Samantha Jones) trở lại ở vài tập, nhưng không rõ họ có đóng phần tiếp theo hay không.

Trailer 'And Just Like That Season' 2 Trailer "And Just Like That 2". Video: Max

Hồi tháng 8, trên Variety, nhà sản xuất Michael Patrick King nói có ý định thực hiện phần ba sau khi tác phẩm trở thành loạt phim được xem nhiều nhất trên đài HBO Max.

Mùa hai ngoại truyện Sex and the City - And Just Like That - do Michael Patrick King phát triển, xoay quanh ba người bạn Carrie, Charlotte và Miranda. Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) hẹn hò nhà sản xuất podcast Franklin (Ivan Hernandez) nhưng không muốn quan hệ lâu dài. Miranda (Cynthia Nixon) bay đến Los Angeles để ở bên cạnh người yêu đồng giới, Che (Sara Ramirez). Còn Charlotte (Kristin Davis) cố gắng cân bằng cuộc sống, khi phải một tay nuôi dạy con cái ở độ tuổi dậy thì và tìm kiếm công việc mới.

Biên kịch khéo léo trong việc sắp đặt cốt truyện, nhằm tạo cảm giác mọi thứ xảy ra ngẫu nhiên như trong đời thực. Trang Collider nhận xét: "Kịch bản dí dỏm và sắc sảo, đưa nỗi lo lắng của các nhân vật trở thành suy nghĩ chung, chạm đến khán giả".

Dàn diễn viên "And Just Like That". Từ trái qua: Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker và Kristin Davis. Ảnh: Max

Sex and the City do nhà làm phim Darren Star sản xuất, dựa trên cuốn sách cùng tên của tác giả Candace Bushnell xuất bản năm 1997. Phim xoay quanh cuộc sống bốn phụ nữ ở tuổi 30-40 tại New York. Kịch bản đề cập tới đời sống tình dục và nữ quyền. Các tạp chí Time, TV Guide từng xếp phim vào danh sách những series hay nhất mọi thời.

Quế Chi (theo Digital Spy, Deadline)