'Sex and the City 2' - biến mất mát thành yêu thương

Nhân vật Carrie Bradshaw làm sách nói (audio book) về nỗi đau chồng qua đời, trong "And Just Like That", ngoại truyện "Sex and the City".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer 'And Just Like That Season' 2 And Just Like That 2 phát sóng từ ngày 22/6 đến 24/8, thu hút sự quan tâm của khán giả. Video: Max

Mùa hai ngoại truyện Sex and the City - And Just Like That - do Michael Patrick King phát triển, nối tiếp những sự kiện trước đó, xoay quanh ba người bạn Carrie, Charlotte và Miranda.

Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) hẹn hò nhà sản xuất podcast Franklin (Ivan Hernandez) nhưng không muốn quan hệ lâu dài. Miranda (Cynthia Nixon) bay đến Los Angeles để ở bên cạnh người yêu đồng giới, Che (Sara Ramirez). Còn Charlotte (Kristin Davis) cố gắng cân bằng cuộc sống, khi phải một tay nuôi dạy con cái ở độ tuổi dậy thì và tìm kiếm công việc mới.

Mở đầu phim là lời tường thuật của Carrie: "Bất kể cuộc sống đưa bạn đến đâu, bạn luôn có thể tin tưởng vào những người bạn thân nhất của mình". Các cô gái có thể phải đối mặt với những sự kiện thay đổi cuộc đời, nhưng vượt qua tất cả, họ luôn ở bên nhau.

Sau khi Mr. Big (Chris Noth) qua đời, Carrie học cách yêu thương bản thân và kết bạn mới. Dù cho rằng nên để lại những kỷ niệm trong quá khứ, Carrie vẫn rung động khi gặp lại Aidan (John Corbett), vị hôn phu cũ.

Trong tập ba, cô buộc phải ghi âm đoạn audiobook về cuốn hồi ký của mình, kể lại về khoảng thời gian một năm trước khi phải vượt qua nỗi đau mất chồng. Có tính cách thẳng thắn, nhưng lần này cô không thể bộc lộ cuộc đời. Theo Variety, trường đoạn này là khoảnh khắc xúc động, thúc đẩy sự tiến triển trong tính cách nhân vật.

Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker đóng) ghi điểm với lối diễn tự nhiên và lối ăn mặc sành điệu, phù hợp độ tuổi nhân vật. Ảnh: Max

Ngoài Carrie, những người còn lại đều có rắc rối riêng. Charlotte và Miranda kết thêm bạn mới và có thêm nhiều trải nghiệm. Tuy nhiên, ba người bạn đều thể hiện quan điểm chung về cuộc sống phụ nữ, qua những cuộc trò chuyện.

Họ thổ lộ về việc bước tiếp sau một cuộc chia tay, cho cơ hội để sửa chữa lỗi lầm quá khứ hay phát hiện vấn đề trong mối quan hệ vợ chồng. Biên kịch khéo léo trong việc sắp đặt cốt truyện, nhằm tạo cảm giác mọi thứ xảy ra ngẫu nhiên như trong đời thực. Trang Collider nhận xét: "Kịch bản dí dỏm và sắc sảo, đưa nỗi lo lắng của các nhân vật trở thành suy nghĩ chung, chạm đến khán giả".

Sarah Jessica Parker chứng tỏ sức hút khi hóa thân vào vai Carrie Bradshaw ở tuổi 50. Parker tạo sự đồng cảm cho người xem trong một số phân đoạn nhớ lại những kỷ niệm, hay tâm sự với hai người bạn thân. Thần thái, tính cách tự chủ của nhân vật được biểu lộ qua lời nói và trang phục.

Ví dụ, trong đoạn đi dạo với Charlotte, Carrie vui vẻ kể về sự tiến triển trong mối quan hệ tình cảm. Cô diện bộ jumpsuit cổ điển màu trắng và mũ rộng vành kiểu quý tộc. Còn khi đi làm ở công ty podcast, Carrie mặc vest tông trung tính, mang túi cầm tay màu tím.

Theo Vox, tác phẩm có sự đa dạng trong chọn dàn diễn viên mới nhưng một số gương mặt không được phát huy tối đa diễn xuất. Che được đưa vào để tác phẩm có thêm yếu tố queer (có xu hướng tính dục và bản dạng giới khác biệt, không nhận định mình theo giới tính nào), nhưng chưa được đào sâu tính cách.

Tạp chí Variety nhận xét việc gặp gỡ giữa nhân vật Aidan và Carrie tạo thêm không khí lãng mạn cho phim, xoa dịu nỗi đau của cô. Các vai Herbert (Chris Jackson), chồng của Lisa Todd Wesley (Nicole Ari Parker) hay Nya Wallace (Karen Pittman) giúp phim có thêm nhiều tình huống hài hước, cân bằng yếu tố giải trí cho câu chuyện.

Ba người bạn thân trong phim "And Just Like That 2". Từ trái qua: Miranda Hobbes (Cynthia Nixon đóng), Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) và Charlotte York (Kristin Davis). Ảnh: Max

Qua sáu tập, tác phẩm nhận về ý kiến trái chiều từ giới phê bình. Trang BBC nhận xét phim cố gắng làm hài lòng người hâm mộ, không có sự mới mẻ, những câu chuyện chắp vá. Ngược lại, Mirror cho rằng nhà sản xuất muốn kể câu chuyện "đầy khát vọng về tình bạn". Daniel D'Addario của trang Variety viết: "Cốt truyện phim bám sát tinh thần của Sex and the City, có nhiều yếu tố sáng tạo theo thời gian".

Sex and the City do nhà làm phim Darren Star sản xuất, dựa trên cuốn sách cùng tên của tác giả Candace Bushnell xuất bản năm 1997. Phim xoay quanh cuộc sống bốn phụ nữ ở tuổi 30-40 tại New York. Kịch bản đề cập tới đời sống tình dục và nữ quyền. Các tạp chí Time, TV Guide từng xếp phim vào danh sách những series hay nhất mọi thời.

Ngoại truyện And Just Like That khởi chiếu tháng 12/2021. Phần đầu lấy bối cảnh 11 năm sau các sự kiện của Sex and the City 2 (2010), khi những nhân vật chính có cuộc sống và mối quan hệ phức tạp ở tuổi 50.

Kim Cattrall (vai Samantha Jones trong bản gốc) sẽ xuất hiện trong một cảnh ở cuối phần hai. Trước đó, diễn viên tuyên bố không muốn đóng lại "vai diễn đã cũ". Tuy nhiên, khán giả lại cho rằng nguyên nhân chính đến từ mâu thuẫn giữa cô và Sarah Jessica Parker. Kim nói Sarah cố tình ngăn cản cô tạo mối quan hệ thân thiết với hai bạn diễn còn lại, còn Sarah khẳng định mối quan hệ giữa cả hai vẫn tốt đẹp.

Quế Chi