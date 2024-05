Ngoại trưởng Mỹ đánh đàn guitar, động viên Ukraine

Ông Blinken ôm cây đàn guitar đỏ trong quán bar dưới tầng hầm ở Kiev, cổ vũ Ukraine tiếp tục đấu tranh trong thời điểm khó khăn.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 14/5 tới Kiev trong chuyến thăm bất ngờ để trấn an đồng minh, tái khẳng định cam kết đẩy nhanh viện trợ giữa lúc Nga uy hiếp phòng tuyến Kharkov.

Ông sau đó dự buổi biểu diễn của ban nhạc 19.99 tại quán bar Barman Dictat dưới tầng hầm ở Kiev. Ngoại trưởng Mỹ xem gần hết phần biểu diễn của 19.99 trước khi ca sĩ chính giới thiệu ông lên sân khấu với tư cách là "người bạn tuyệt vời của Ukraine".

"Binh sĩ, người dân Ukraine, đặc biệt ở vùng Kharkov phía đông bắc, đang vô cùng khốn khổ. Nhưng các bạn cần biết rằng Mỹ luôn ủng hộ các bạn, rất nhiều người trên thế giới này ủng hộ các bạn. Các bạn đang đấu tranh không chỉ vì một Ukraine tự do, mà còn vì một thế giới tự do. Mà thế giới tự do cũng ủng hộ các bạn", ông Blinken nói trên sân khấu.

Ngoại trưởng Mỹ sau đó đệm đàn guitar và cùng ban nhạc biểu diễn "Rockin' in the Free World" (Rock trong thế giới tự do) của Neil Young, bản nhạc rock nổi tiếng phát hành năm 1989.

Ngoại trưởng Mỹ gẩy đàn guitar, động viên Ukraine Ngoại trưởng Mỹ chơi guitar ở Kiev ngày 14/5. Video: Reuters

Dmitry Temny, thủ lĩnh ban nhạc, bày tỏ ấn tượng với kỹ năng chơi đàn guitar của ông Blinken. "Ông ấy chơi rất điêu luyện", Temmny nhận xét.

Sau màn biểu diễn của 19.99 là phần trình diễn của nhóm cựu binh Lực lượng Văn hóa Ukraine. Nhóm được thành lập năm 2022 để nâng cao tinh thần của người Ukraine sau khi Nga mở chiến dịch tại nước này.

Ông Blinken là quan chức cấp cao đầu tiên của Mỹ tới Ukraine từ khi quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ quân sự 61 tỷ USD cho Ukraine tháng trước sau vài tháng trì hoãn. Ông từ Ba Lan tới Kiev bằng tàu hỏa vào sáng sớm 14/5. Chuyến đi không được báo trước và diễn ra vài ngày sau khi Nga bất ngờ mở chiến dịch tấn công trên bộ và uy hiếp nhiều khu vực ở Kharkov, đông bắc nước này.

Hồng Hạnh (Theo Reuters)