Ngoại trưởng Iran: Mỹ không thể thay đổi chế độ của Tehran

Ngoại trưởng Iran tuyên bố việc thay đổi chế độ của Tehran là "nhiệm vụ bất khả thi", sau khi Tổng thống Trump kêu gọi người dân nước này "giành lại chính quyền".

"Các ông không thể thay đổi chế độ ở nơi mà hàng triệu người dân đang ủng hộ chế độ đó", Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi trả lời phỏng vấn NBC News ngày 28/2 từ thủ đô Tehran, nơi vừa hứng chịu các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Trong video đăng trên Truth Social sau khi phát động chiến dịch không kích vào Tehran cùng một số khu vực khác ở Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran theo đuổi tham vọng hạt nhân và phát triển tên lửa đe dọa lãnh thổ Mỹ, buộc Washington phải hành động.

Ông Trump kêu gọi người dân Iran vào nơi trú ẩn và "giành lấy chính quyền khi chúng tôi xong việc", mô tả đây là "cơ hội trăm năm có một". Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói chiến dịch của Tel Aviv và Washington sẽ "tạo điều kiện cho những người dân Iran dũng cảm nắm lấy số phận".

"Có những người phàn nàn, chê bai chính quyền Iran, nhưng cũng có những người thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ. Chúng tôi còn có cấu trúc chính trị rất bền vững", Ngoại trưởng Iran cho biết. "Mỹ và nhiều nước khác từng thử và thất bại trong quá khứ, do đó, nếu họ muốn lặp lại thì cũng không có kết quả nào tốt hơn".

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi phát biểu tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 17/2. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Araqchi cũng cho biết ông không hiểu tại sao "họ lại tấn công chúng tôi" khi phái đoàn Iran và Mỹ đã gặp nhau tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 26/2 với mục tiêu tránh xung đột bùng phát và "một thỏa thuận đã trong tầm tay".

"Chúng tôi đã giải quyết được các câu hỏi quan trọng về chương trình hạt nhân của Iran. Chúng tôi rõ ràng là có bất đồng, nhưng đã xử lý được một phần và quyết tâm tiếp tục để giải quyết hoàn toàn vấn đề", ông Araqchi nói.

Mỹ và Israel tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh của Iran. Ông Araqchi cho biết hai chỉ huy quân sự đã thiệt mạng, còn các lãnh đạo cấp cao của Iran vẫn an toàn, trong đó có Tổng thống Masoud Pezeshkian, chủ tịch quốc hội.

"Theo tôi được biết, Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei vẫn còn sống", ông Araqchi nói. Vài giờ sau, Tổng thống Trump tuyên bố ông Khamenei đã thiệt mạng vì "không thể thoát khỏi các hệ thống tình báo và theo dõi tinh vi của Mỹ và Israel".

Khoảng 3,5 giờ sau thông báo của ông Trump, Iran xác nhận ông Khamenei đã qua đời.

>Cập nhật diễn biến xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran ngày 1/3

Ảnh vệ tinh được cho là khu nhà ở của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei tại Tehran bị phá hủy. Ảnh: CNN

Đòn tập kích đã khiến hơn 200 người thiệt mạng ở Iran, trong đó có con gái, con dâu, con rể và cháu của Lãnh tụ Tối cao Khamenei. Tehran đã trả đũa bằng các loạt tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào Israel cùng căn cứ Mỹ tại các quốc gia Trung Đông, khiến ít nhất một người thiệt mạng ở Israel. Hai bên vẫn tiếp tục các đòn tấn công đáp trả nhau.

Ngoại trưởng Araqchi cho biết Tehran "đang không có liên lạc nào" với Washington, nhưng muốn xuống thang căng thẳng và sẵn sàng đàm phán khi các đợt không kích kết thúc. Ông khẳng định việc Iran không kích các căn cứ Mỹ ở Trung Đông là hành động tự vệ.

Như Tâm (Theo NBC News, AFP, Reuters)