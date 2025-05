Man Utd dành áo số 10 cho tân binh 85 triệu USD

AnhMan Utd đạt thỏa thuận mua tiền đạo Matheus Cunha từ Wolverhampton với giá 85 triệu USD, và cho anh khoác số áo vốn thuộc về Marcus Rashford.

Theo chuyên gia săn tin Fabrizio Romano, Man Utd và Wolverhampton sẽ hoàn tất giấy tờ thương vụ này tuần sau, khi kỳ chuyển nhượng mở cửa ngày 1/6. "Quỷ đỏ" sẽ trả phí phá vỡ hợp đồng Cunha giá 85 triệu USD theo nhiều đợt, để giảm bớt áp lực tài chính. Tiền đạo 25 tuổi sẽ ký hợp đồng 5 năm với Man Utd, với lựa chọn gia hạn thêm một năm nữa.

Matheus Cunha mừng sau trận Wolverhampton gặp Aston Villa trên sân Molineux, thành phố Wolverhampton, hạt West Midlands, Vương quốc Anh, tối 1/2/2025. Ảnh: Reuters

Cunha dự kiến sẽ mặc áo số 10 ở Man Utd. Số áo từng thuộc về nhiều huyền thoại CLB như Duncan Edwards, Bobby Charlton, George Best, Ruud van Nistelrooy hay Wayne Rooney. Rashford đang mặc áo này, nhưng không còn tương lai ở Old Trafford. Tiền đạo 27 tuổi đã nhận được chỉ thị tìm đội bóng mới, do mâu thuẫn không hàn gắn với HLV Ruben Amorim.

Cunha, sẽ sang tuổi 26 vào ngày 27/5 sắp tới, trưởng thành từ lò đào tạo Coritiba ở Brazil, nhưng thi đấu chuyên nghiệp lần đầu cho Sion ở Thụy Sĩ mùa 2017-2018. Anh từng khoác áo Leipzig, Hertha Berlin, Atletico Madrid, trước khi chuyển sang Wolves tháng 1/2023. Hai mùa gần nhất, anh ghi 27 bàn trong 65 trận ở Ngoại hạng Anh.

Cunha cao 1,83 m, có tốc độ, thể lực, kỹ thuật, khả năng kéo bóng và làm bóng. Anh được đánh giá toàn diện hơn hẳn các tiền đạo Man Utd hiện tại, có thể chơi tiền đạo trung tâm hoặc hộ công. Mùa vừa qua, anh ghi dấu giày vào 21 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào của "Quỷ đỏ".

Man Utd sắp giành được tiền đạo Cunha Những pha bóng hay của Matheus Cunha.

Vấn đề của Cunha nằm ở kỷ luật. Anh từng bị treo giò bốn trận mùa 2024-2025, vì húc đầu vào mặt hậu vệ Milos Kerkez trong trận gặp Bournemouth, và bị cấm thi đấu hai trận vì thúc khuỷu tay vào mặt một trợ lý Ipswich.

Man Utd vẫn có thể mua thêm tiền đạo, tùy vào việc bán được bao nhiêu cầu thủ. Không chỉ Rashford, chủ sân Old Trafford cũng rao bán Rasmus Hojlund, Alejandro Garnacho, Antony và Jadon Sancho. Chỉ Amad Diallo và Joshua Zirkzee được ưu tiên ở lại.

Hoàng An