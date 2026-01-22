Ngoại hạng Anh lại nhận sai khi từ chối bàn thắng của Man Utd

Bàn thắng của trung vệ Lisandro Martinez vào lưới Burnley lẽ ra phải được công nhận, theo Hội đồng đánh giá các tình huống then chốt Ngoại hạng Anh (KMI).

Hôm 21/1, KMI kết luận trọng tài Stuart Attwell đã thổi phạt sai, khi cho rằng trung vệ Man Utd đẩy ngã hậu vệ Kyle Walker trước lúc ghi bàn. Tuy vậy, Hội đồng vẫn ủng hộ quyết định của VAR không can thiệp, với lý do đây không phải là "sai lầm rõ ràng và hiển nhiên".

Tình huống Lisandro Martinez (số 6) bị cho là phạm lỗi với Kyle Walker, trong trận Man Utd hòa Burnley ở Ngoại hạng Anh tối 7/1/2026, trên sân Turf Moor, thành phố Burnley, Vương quốc Anh. Ảnh: chụp màn hình

Họ nhắc tới tình huống phút 28, trận đấu hôm 7/1, khi Martinez đá bồi tung lưới Burnley từ một tình huống cố định. Tuy nhiên, trọng tài Attwell lại cắt còi vì cho rằng trung vệ người Argentina đã phạm lỗi với Walker vài giây trước đó. Các góc quay chậm cho thấy cú đẩy không đủ mạnh để khiến Walker ngã xuống như vậy, khiến ban huấn luyện Man Utd phản ứng dữ dội. VAR xem lại tình huống, nhưng không thay đổi quyết định.

Vài tuần sau đó, KMI bỏ phiếu với tỷ lệ 3-2, rằng tình huống của Martinez không cấu thành lỗi và bàn thắng đáng lẽ phải được tính cho Man Utd. Nhóm này cho rằng Walker đã "phóng đại va chạm", còn quyết định từ chối bàn thắng là không chính xác. Hội đồng cũng bỏ phiếu 4-1, ủng hộ VAR không vào cuộc. Bởi theo đánh giá của họ, đây là tình huống nhạy cảm, khó đủ ngưỡng để lật lại quyết định trên sân.

Trận đấu tại Turf Moor khép lại với tỷ số 2-2, nhưng diễn biến có thể đã rất khác nếu Man Utd được công nhận bàn gỡ hòa ngay trong hiệp một. Man Utd dẫn ngược chủ nhà 2-1 ở hiệp hai nhờ cú đúp của tiền đạo Benjamin Sesko. Nhưng tuyệt phẩm của tiền vệ Jaidon Anthony khiến Man Utd chỉ có thể rời Turf Moor với một điểm.

Không phải lần đầu Man Utd chịu thiệt vì quyết định trọng tài mùa này. Trước đó, ở vòng 6, Trưởng ban trọng tài Howard Webb từng thừa nhận VAR đã mắc sai lầm khi không can thiệp để trọng tài rút thẻ đỏ với Nathan Collins, trong trận Brentford thắng Man Utd 3-1.

Tình huống Collins kéo ngã Bryan Mbeumo khi tiền đạo này đối mặt thủ môn được xác định là pha ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt, nhưng tổ trọng tài chỉ thổi phạt đền và rút thẻ vàng. Đáng lẽ trọng tài phải rút thẻ đỏ, vì Collins không có ý định chơi bóng.

Hoàng An (theo BBC)