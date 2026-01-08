Man Utd rơi điểm trước đội áp chót Ngoại hạng Anh

Tiền đạo Benjamin Sesko lập cú đúp nhưng Man Utd vẫn bị chủ nhà Burnley cầm hòa 2-2 ở vòng 21 Ngoại hạng Anh.

Sesko cười nhẹ nhõm sau khi gỡ hòa 1-1 cho Man Utd. Ảnh: Reuters

Trong trận đầu kể từ khi Man Utd sa thải Ruben Amorim, HLV Fletcher chuyển ngay về hệ thống bốn hậu vệ, trong sơ đồ 4-2-3-1. Tiền vệ Bruno Fernandes trở lại sau chấn thương để đá chính trong vai trò số 10. Tuy nhiên, lối chơi của "Quỷ Đỏ" vẫn không thực sự khởi sắc.

Đội khách thủng lưới trước từ pha phản lưới nhà không cố ý của trung vệ 19 tuổi Ayden Heaven. Từ quả tạt của trung vệ Bashir Humphreys bên trái, bóng trúng chân Heaven đổi hướng và bay cầu âu về góc xa, khiến thủ thành Senne Lammens chôn chân nhìn bóng vào lưới.

Cầu thủ Burnley mừng bàn thắng. Ảnh: Reuters

Bàn thắng sớm giúp Burnley thoải mái chơi phòng ngự phản công, nhường bóng cho Man Utd. Đoàn quân Fletcher cũng tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, trong đó có hai tình huống Humphreys và Maxime Esteve phải phá bóng ngay trên vạch cầu môn, từ những pha dứt điểm của Matheus Cunha và Patrick Dorgu. Ngoài ra, cựu thủ môn Man Utd, Martin Dubravka cũng một lần bay người đẩy bóng đẹp mắt để từ chối cú đánh đầu của Benjamin Sesko.

Khi Man Utd đưa bóng vào lưới ở phút 28 với cú đá bồi của Lisandro Martinez, bàn thắng vẫn không được công nhận. Bởi trọng tài Stuart Attwell cho rằng Martinez đã đẩy ngã Kyle Walker trước khi dứt điểm. Pha quay chậm cho thấy cú đẩy của Martinez không quá mạnh, nên Fletcher tỏ ra bất bình. Dù vậy, VAR không can thiệp nên quyết định ban đầu của ông Attwell được giữ nguyên.

Sức ép của Man Utd cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 50. Từ đường chọc khe của Fernandes, Sesko băng xuống sút một chạm chéo góc trong thế đối mặt để gỡ hòa. Bàn thắng này giúp tiền đạo Slovenia dứt chuỗi 11 trận tịt ngòi trên mọi đấu trường.

Fernandes sau đó còn sút dội cột dọc từ đường chuyền dài của Lisandro Martinez ở phút 55, nhưng anh được khán giả đội khách động viên tiếp tục cố gắng. Chỉ 5 phút sau, tiền vệ Bồ Đào Nha chồng biên cho Dorgu băng lên và tạt vào để Sesko đệm một chạm về góc xa, lập cú đúp đầu tiên cho "Quỷ Đỏ".

Sau khi đội khách dẫn ngược, Fletcher rút Fernandes ra nghỉ để đưa Mount vào thay. Man Utd lập tức mất thế trận, để Burnley ghi bàn gỡ hòa 2-2. Nhận bóng trong cấm địa, tiền vệ Jaidon Anthony làm động tác giả để loại bỏ Martinez, rồi cứa lòng chân trái về góc cao tầm xa, không cho Lammens cơ hội cản phá.

Hoàng An