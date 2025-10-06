Trọng tài nhận sai với Man Utd

AnhTrưởng ban trọng tài Howard Webb thừa nhận VAR đã mắc sai lầm khi không đuổi trung vệ Nathan Collins, trận Brentford thắng Man Utd 3-1 ở vòng 6 Ngoại hạng Anh.

Theo truyền thông Anh, ban lãnh đạo Man Utd gồm Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox đã chủ động liên hệ với Webb, để yêu cầu giải thích về tình huống gây tranh cãi ở phút 71. Khi đó, Bryan Mbeumo thoát xuống đối mặt thủ môn, nhưng bị Collins kéo ngã trong cấm địa. Trọng tài Craig Pawson thổi phạt đền cho Man Utd, nhưng chỉ rút thẻ vàng cho đội trưởng Brentford.

Trọng tài rút thẻ vàng cho Nathan Collins (thứ hai từ phải sang), ở trận Brentford thắng Man Utd trên sân Gtech Community, thành phố London, Vương quốc Anh, vòng 6 Ngoại hạng Anh ngày 27/9/2025. Ảnh: Reuters

VAR đã mất hơn ba phút kiểm tra rồi vẫn giữ nguyên quyết định của trọng tài, cho rằng Mbeumo "chưa kiểm soát bóng hoàn toàn". Tuy nhiên, sau khi xem lại toàn bộ băng hình và các góc quay, ông Webb xác nhận tổ trọng tài đã sai lầm khi không rút thẻ đỏ cho Collins. "Đó là tình huống ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt. Lẽ ra Collins phải bị truất quyền thi đấu", ông Webb thừa nhận trong buổi trao đổi nội bộ với Man Utd.

Nếu Brentford phải chơi thiếu người từ phút 71, cục diện có thể đã khác. Khi ấy tỉ số đang là 2-1 cho đội chủ nhà, và Man Utd có cơ hội gỡ hòa từ phạt đền. Nhưng Bruno Fernandes sút hỏng. Đến phút bù giờ, Mathias Jensen ghi bàn ấn định thắng lợi 3-1 cho Brentford.

Sau trận, HLV Ruben Amorim cũng nói rằng Mbeumo không kiểm soát bóng trong tình huống đó chỉ vì bị Collins kéo ngã.

Man Utd không công khai chỉ trích trọng tài. Trong nội bộ, đội bóng vẫn tỏ ra không hài lòng vì sai lầm này khiến áp lực lên Amorim càng thêm trầm trọng. Dù vậy, "Quỷ đỏ" đánh giá cao sự thẳng thắn của Webb.

Cựu trọng tài Webb 54 tuổi, làm việc ở Ngoại hạng giai đoạn 2003-2014. Tháng 8/2022, ông được bổ nhiệm làm Trưởng ban trọng tài.

Mùa này, các trọng tài tiếp tục mắc nhiều sai lầm, khiến ông Webb phải xin lỗi những đội bóng chịu thiệt. Ở trận Chelsea thắng Fulham hôm 30/8, VAR mắc sai lầm khi hủy bàn thắng hợp lệ của Josh King. Còn trong thất bại 2-3 của Wolves trước Everton, trọng tài không thổi phạt đền dù Hugo Bueno bị phạm lỗi rõ ràng trong cấm địa.

Ở trận Arsenal thắng ngược Newcastle, trọng tài "bẻ còi" sau khi kiểm tra VAR, không cho đội khách hưởng phạt đền dù Viktor Gyokeres bị thủ môn Nick Pope cản ngã trong vòng cấm. Webb sau đó đăng đàn giải thích rằng thủ môn của Newcastele đã chơi bóng chứ không chủ ý phạm lỗi.

Hoàng An (theo Daily Mail)