Ngô Văn Chính - từ gian khó đến nhà vô địch trail 100km

Chỉ bốn tháng sau chấn thương khiến bản thân không chạy nổi 5 km, Ngô Văn Chính bất ngờ đăng quang cự ly 100km của giải chạy trail khắc nghiệt Vietnam Mountain Marathon (VMM).

Cự ly 100km của VMM từng trình làng những chân chạy xuất sắc như Hà Thị Hậu, Hùng Hải... Năm 2025, giải chạy trail thường niên tại Sapa một lần nữa chứng kiến nhân tố mới Ngô Văn Chính, một người bản địa ít được biết tới trước cuộc đua.

Sinh ra trong gia đình thuần nông, câu chuyện thành công của Chính không chỉ gây ấn tượng bởi nghị lực vượt khó, mà còn để lại bài học về sự chuyên nghiệp và vai trò của người dẫn dắt trong tập luyện.

Chính Ngô về nhất cự ly 100km VMM 2025 hôm 20/9. Ảnh: Vietnam Moutain Marathon

Chính đến với chạy bộ một cách tự nhiên, bình dị như cuộc sống của anh. Trước đây, anh làm hướng dẫn viên du lịch, rồi mở một quán phở nhỏ để nuôi sống bản thân và gia đình. Sau giờ làm việc mỗi chiều, anh chạy bộ để duy trì sức khỏe và cân bằng cuộc sống. Từ thói quen, chạy bộ dần trở thành đam mê của Chính.

Tuy nhiên, chính đam mê này và sự nóng vội thường thấy ở một người mới tập đã đẩy chàng trai quê Sapa vào cú sốc chấn thương dải chậu chày (IT Band) sau giải Vietnam Ultra Marathon hồi tháng 3/2025. "Tôi tăng khối lượng thi đấu quá nhanh khi cơ thể chưa đủ tích lũy, lại không có HLV hướng dẫn ngay từ đầu nên việc chấn thương là điều khó tránh khỏi", Chính thừa nhận.

Chấn thương khiến runner sinh năm 1990 không thể chạy nổi 5 km. Nhìn các đồng đội vẫn tập luyện chăm chỉ cùng nhau, trong khi bản thân phải đi bộ hoặc đạp xe, Chính tủi thân. Nhưng, cũng từ biến cố này, anh tự nhủ phải thay đổi.

Xác định nguyên nhân chính là chưa tập luyện bài bản và nghiêm túc, anh tìm đến đàn chị, chân chạy trail nữ số một Việt Nam, Hà Thị Hậu để xin lời khuyên. "Đừng lo, những gì em đang gặp phải, chị đều trải qua hết rồi. Quan trọng là đừng để lặp lại nữa", Hà Hậu an ủi, rồi giới thiệu Chính đến HLV thể lực Chris.

Chính Ngô trên đường chạy VUM 2024 - giải đấu khiến anh dính chấn thương khi trở về và tạo bước ngoặt để thay đổi theo hướng chuyên nghiệp hơn. Ảnh: VUM

Từ đó, Chính phải tuân theo giáo án nghiêm ngặt như một VĐV chuyên nghiệp. Anh dành thời gian tập bổ trợ sức mạnh cùng Chris. Về dinh dưỡng, anh cũng có HLV tư vấn và ăn theo phác đồ riêng. Nhờ vậy, Chính hồi phục thần tốc. Chỉ sau 4 tháng, anh bình phục chấn thương và gần như lấy lại phong độ như trước đây.

Và trái ngọt đến với Chính ở VMM cuối tháng 9. Anh vượt qua những chân chạy nước ngoài được đánh giá cao như Peiquan (Trung Quốc), Ryan Whelan (Anh) để về nhất với kết quả 13 giờ 0 phút 10 giây, bỏ xa người về nhì tới 36 phút 19 giây.

Giới chuyên môn đánh giá chiến thắng của Chính có nguyên nhân lớn đến từ việc anh là người bản địa, nên rất am hiểu cung đường ở Sa Pa. Tuy nhiên, không thể bỏ qua những tố chất của chân chạy này. Ngoài ý chí vượt khó, Chính còn có khả năng ứng phó với sự cố rất tốt.

Điều này được thể hiện tại VMM 2024. Khi ấy, Chính dự cự ly 50 km. Lên tới đỉnh Sâu Chua, khoảng km 27-28, anh bị chuột rút nặng. "Trong người không có muối, tôi may mắn gặp một người bán nước và mấy em nhỏ. Tôi xin ít muối rồi đưa cho các em 10.000 đồng để cảm ơn. Nhờ vậy mà tôi tiếp tục được cuộc đua và về đích ở vị trí thứ 3 với hơn 6 tiếng", anh kể lại.

Hà Hậu chia vui với Chính Ngô sau khi đàn em vô địch VMM 2025. Ảnh: Vietnam Moutain Marathon

Chiến thắng của Ngô Văn Chính không chỉ là thành quả cá nhân, mà còn là niềm tự hào và nguồn cảm hứng cho CLB Sapa Ethnic Running. Họ là tập thể quy tụ những người con Sapa có chung đam mê chạy địa hình. Để duy trì hoạt động, họ tự gây quỹ bằng việc bán những chiếc áo do team thiết kế trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nguồn quỹ của nhóm còn hạn chế, chưa đủ để trang trải chi phí cho mọi thành viên tham dự các giải đấu ở Việt Nam.

Mô hình hoạt động của Sapa Ethnic Running có nét độc đáo, giúp các thành viên của nhóm đạt thành tích cao tại các giải đấu. Dù đều là tay ngang, họ được hướng dẫn và tập luyện rất bài bản dựa trên giáo án của các chuyên gia nước ngoài. Dấu ấn của Hà Hậu cũng được thể hiện rất rõ. Chân chạy sinh năm 1989 đã quyết tâm theo đuổi sự chuyên nghiệp từ khi bắt đầu nổi lên cho đến lúc thành danh ở các giải quốc tế. Câu chuyện của Chính Ngô chứng minh sự đúng đắn của hướng đi này.

Chạy bộ Việt Nam không thiếu những tấm gương về nghị lực, nhưng để đưa những "viên ngọc thô" ra biển lớn, tầm quan trọng của việc tập luyện đúng cách vẫn cần được đặt lên hàng đầu, cùng với đó là vai trò của những người dẫn dắt (mentor). Từ đó, những câu chuyện cổ tích như Hà Hậu vào top 4 UTMB 2024 mới có thể được viết tiếp.

Vĩnh San