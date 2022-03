Charlize Theron chúc mừng Ngô Thanh Vân đính hôn

Diễn viên Charlize Theron, sao phim "The Old Guard", chúc phúc khi Ngô Thanh Vân tìm thấy tình yêu.

Ngày 15/3, dưới bài đăng thông báo sắp kết hôn của Ngô Thanh Vân trên Instagram, sao hành động Hollywood - Charlize Theron - để lại lời nhắn: "Chúc mừng hạnh phúc của bạn". Đạo diễn phim - bà Gina Price-Bythewood cũng gửi lời tương tự đến "đả nữ". Đáp lại, Ngô Thanh Vân viết lời cảm ơn, đính kèm hình ảnh trái tim.

* Ngô Thanh Vân: Khi 'đả nữ' yêu

Ngô Thanh Vân có dịp làm việc với Charlize Theron ở phim The Old Guard, chiếu trên Netflix vào năm 2020. Cô nói: "Chúng tôi đã có thời gian hợp tác vui vẻ, giữ mối quan hệ tốt đẹp từ đó đến nay. Với tôi, Charlize Theron là người phụ nữ tài năng". Trong video hậu trường đăng hồi tháng 7/2020, minh tinh Hollywood ôm hôn bạn diễn và cho biết: "Cô ấy thật tuyệt vời. Tôi rất may mắn khi được làm việc cùng cô".

Ngô Thanh Vân cùng Charlize Theron (ảnh trái) và đạo diễn Gina Price-Bythewood trên phim trường "The Old Guard". Ảnh: Nhân vật cung cấp

The Old Guard là tác phẩm dựa trên truyện tranh cùng tên của Greg Rucka (cũng phụ trách kịch bản phim) và Leandro Fernandez, xoay quanh một nhóm siêu chiến binh sống qua nhiều thế kỷ. Trong phim, Ngô Thanh Vân vào vai Quỳnh, bạn chiến đấu đầu tiên của Andy (Charlize Theron).

Charlize Theron: 'Tôi may mắn khi diễn cùng Ngô Thanh Vân' Charlize Theron cảm ơn Ngô Thanh Vân trong video hậu trường. Video: Ngô Thanh Vân

Andy là chiến binh hơn nghìn năm tuổi, thủ lĩnh một nhóm lính bất tử bảo vệ thế giới khỏi các mối đe dọa. Với khả năng đặc biệt là có thể hồi sinh sau khi tử nạn cùng kỹ năng trận mạc dày dặn, họ trở thành những chiến binh đáng gờm. Andy và Quỳnh chinh chiến bên nhau, trước khi bị kết án tử hình ở Anh vì bị cáo buộc là phù thủy. Andy thoát được còn Quỳnh bị nhốt trong một quan tài sắt và ném xuống biển.

Ngô Thanh Vân xuất hiện khoảng ba trên 124 phút, để lại dấu ấn trong những cảnh hành động cạnh Charlize Theron. Theo IMDb, Ngô Thanh Vân xác nhận tiếp tục hợp tác với Charlize Theron ở phần 2 của The Old Guard.

Ngô Thanh Vân khoe nhẫn đính hôn cùng Huy Trần hôm 14/3. Ảnh: Fanpage Ngô Thanh Vân.

Ngày 14/3, Ngô Thanh Vân nói đã nhận lời cầu hôn từ doanh nhân Huy Trần, kém cô 11 tuổi. Họ yêu nhau hai năm nhưng khá kín tiếng. Diễn viên nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Tối 15/3, người đẹp viết trên Facebook: "Vân và Huy cảm ơn lời chúc phúc của mọi người. Hy vọng chặng đường sắp tới tiếp tục nhận được những lời yêu thương, ủng hộ".

Họ đang chuẩn bị cho đám cưới nhưng chưa tiết lộ thời gian cụ thể. Ngô Thanh Vân nói về chồng sắp cưới: "Anh ấy không phải hoàng tử, siêu nhân, đơn giản anh là điểm tựa khiến tôi thấy bình an".

Người đẹp sinh năm 1979, từng là ca sĩ trước khi hoạt động trong ngành phim ảnh. Cô mang biệt danh "đả nữ" sau thành công của phim Dòng máu anh hùng (2007), đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Cô từng tham gia nhiều phim Hollywood như Star Wars: The Last Jedi, Ngọa hổ tàng long 2, Bright, The Old Guard. Trong thập niên 2010, Ngô Thanh Vân chuyển hướng sản xuất phim và có nhiều tác phẩm như Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn. Năm 2019, phim Hai Phượng do cô sản xuất và đóng chính thu hơn 200 tỷ đồng, là tác phẩm Việt ăn khách nhất mọi thời. Sắp tới, cô trở lại với vai trò sản xuất ở dự án Thanh Sói.

Trailer The Old Guard Trailer "The Old Guard". Video: Netflix

Tân Cao