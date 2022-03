Ngô Thanh Vân - Huy Trần thăm trẻ em bệnh tim

TP HCMDiễn viên Ngô Thanh Vân và chồng sắp cưới - Huy Trần - thăm và tặng quà các em bé được phẫu thuật tim thành công.

Ngô Thanh Vân là đại sứ quỹ Nhịp tim Việt Nam, cùng các nhà hảo tâm đã giúp hơn 2.500 trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh thông qua chín chương trình gây quỹ Vết sẹo cuộc đời. Hai năm qua, do Covid-19, diễn viên phải ngưng tổ chức gây quỹ. Dù vậy, cô và chồng sắp cưới muốn đóng góp với tư cách cá nhân để việc cứu các em nhỏ được tiếp tục. Ngô Thanh Vân nói: "Tôi xem đây như là một sứ mệnh, có nhiều cứu nhiều, có ít cứu ít, nhưng không thể dừng lại vì danh sách trẻ em gặp vấn đề về tim trên cả nước cứ dài ra mỗi ngày".

Huy Trần nói muốn đồng hành cùng Ngô Thanh Vân nhiều hơn trong các dự án. "Tôi sẽ không để Vân phải làm việc này một mình nữa. Khi có thêm người giúp sức, nhiều trẻ em sẽ được lớn lên với trái tim khỏe mạnh", anh cho biết. Chuyến đi thiện nguyện ngày 16/3 của cả hai còn có ca sĩ Jun Phạm.

Trong chuyến đi, Ngô Thanh Vân - Huy Trần tặng quà, vui đùa bên các em nhỏ. Ảnh: Windy Nguyen

.Ngày 14/3, Ngô Thanh Vân nhận lời cầu hôn từ doanh nhân Huy Trần, kém cô 11 tuổi. Họ yêu nhau hai năm nhưng khá kín tiếng. Diễn viên nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Tối 15/3, người đẹp viết trên Facebook: "Vân và Huy cảm ơn lời chúc phúc của mọi người. Hy vọng chặng đường sắp tới tiếp tục nhận được những lời yêu thương, ủng hộ".

Họ đang chuẩn bị cho đám cưới nhưng chưa tiết lộ thời gian cụ thể. Ngô Thanh Vân nói về chồng sắp cưới: "Anh ấy không phải hoàng tử, siêu nhân, đơn giản anh là điểm tựa khiến tôi thấy bình an".

Người đẹp sinh năm 1979, từng là ca sĩ trước khi hoạt động trong ngành phim ảnh. Cô mang biệt danh "đả nữ" sau thành công của phim Dòng máu anh hùng (2007), đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Cô từng tham gia nhiều phim Hollywood như Star Wars: The Last Jedi, Ngọa hổ tàng long 2, Bright, The Old Guard. Trong thập niên 2010, Ngô Thanh Vân chuyển hướng sản xuất phim và có nhiều tác phẩm như Tấm Cám: Chuyện chưa kể,Cô Ba Sài Gòn. Năm 2019, phim Hai Phượng do cô sản xuất và đóng chính thu hơn 200 tỷ đồng, là tác phẩm Việt ăn khách nhất mọi thời. Sắp tới, cô trở lại với vai trò sản xuất ở dự án Thanh Sói.

Huy Trần, sinh năm 1990, ở TP HCM. Anh qua Đức sinh sống lúc 14 tháng tuổi, tốt nghiệp trường GPB Berlin ngành xuất và nhập khẩu. Anh về nước lập nghiệp năm 2018, hiện kinh doanh một số nhà hàng ẩm thực tại TP HCM. Huy Trần còn được khán giả biết đến qua chương trình Người ấy là ai, Cuộc đua kỳ thú.

