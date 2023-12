Nghiên cứu vaccine 'diệt' cholesterol xấu

Nhóm các chuyên gia thuộc Đại học New Mexico (Mỹ) đang phát triển một loại vaccine, giúp giảm tới 30% cholesterol xấu khi thí nghiệm trên động vật.

Tiến sĩ Bryce Chackerian, khoa Di truyền Phân tử & Vi sinh học, đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho biết vaccine mới có hiệu quả gần tương tự với loại thuốc kiểm soát cholesterol đắt tiền PCSK9. Nhóm đã thử nghiệm trên chuột và khỉ trong hơn 10 năm, tiếp theo sẽ tìm nguồn tài trợ để chuyển sang sản xuất và nghiên cứu lâm sàng trên người.

Quá trình này có thể mất nhiều năm và vài triệu đô la, nhưng tiến sĩ Bryce Chackerian cho rằng "việc phát triển vaccine nguyên chất, an toàn và giá cả phải chăng rất đáng giá". Các kết quả chuyên sâu đã được nhóm công bố trên tạp chí Nature vào tháng 9.

Cholesterol là chất béo quan trọng trong xây dựng tế bào và hormone. Trong đó, loại LDL còn gọi là mỡ xấu, có thể khiến cho mạch máu bị hẹp hoặc tắc nghẽn, gây ra nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Triglycerides cũng có hại cho cơ thể, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Còn loại HDL tốt cho cơ thể, giúp đào thải lớp mỡ tích tụ trong mạch máu. Do đó, kiểm soát cholesterol đúng cách sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Ảnh minh họa cholesterol xấu gây hẹp mạch máu ở tim, gây đột quỵ. Ảnh: Freepik

Tuy nhiên, thế giới có rất nhiều người gặp khó khăn khi cố gắng giảm mỡ máu. Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2019 cho thấy khoảng 18 triệu người trên toàn cầu tử vong do các bệnh tim mạch mỗi năm. Trong đó, 85% tử vong do đau tim và đột quỵ, hơn 3/4 sống tại quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Theo nhóm nghiên cứu, các biện pháp can thiệp điều trị bệnh tim, kiểm soát cholesterol rất tốn kém, nhiều người không có khả năng chi trả. Nhóm kỳ vọng vaccine sẽ giúp giảm chi phí điều trị và có thể áp dụng rộng rãi, không chỉ tại Mỹ mà còn ở những nơi khác không đủ nguồn lực.

Chi Lê (Theo NDTV, Nature)