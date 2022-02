Nghiên cứu thành lập lực lượng kiểm soát an ninh hàng không

Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước nghiên cứu, đề xuất phương án thành lập lực lượng kiểm soát an ninh hàng không.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh nêu chỉ đạo trên tại hội nghị của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, chiều 24/2. Ông cho rằng, việc xây dựng lực lượng kiểm soát an ninh hàng không phải đảm bảo đúng thông lệ quốc tế; pháp luật Việt Nam, nguyên tắc độc lập, thống nhất, chuyên nghiệp.

Các Bộ Giao thông Vận tải, Công an, Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu mở các khóa đào tạo chính quy cho chỉ huy, quản lý, điều hành lực lượng kiểm soát an ninh hàng không; giám sát viên hàng không.

Bộ Quốc phòng chủ trì hoàn thiện quy định để quản lý máy bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

Theo Phó thủ tướng, thời gian qua, công tác tập huấn, diễn tập ứng phó các tình huống khẩn cấp còn hạn chế do Covid-19; còn tình trạng cò mồi, taxi dù gây ách tắc tại một số sân bay lớn; dùng giấy tờ giả khi đi máy bay...

Đường cất hạ cánh ở sân bay Nội Bài. Ảnh: Ngọc Thành

Năm 2022, các đơn vị nỗ lực duy trì hệ thống tiêu chuẩn, chất lượng để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực hệ thống giám sát an ninh, an toàn hàng không và các tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO). Đồng thời, các đơn vị nghiên cứu sửa đổi Luật Hàng không; xây dựng dự thảo chỉ thị của Thủ tướng về nâng cao năng lực công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới, thay thế chỉ thị năm 2010.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn cho biết, năm 2021, dịch bệnh phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các doanh nghiệp hàng không, sản lượng chuyến bay, hành khách, hành lý, hàng hóa, doanh thu và lợi nhuận đều giảm sâu. Cụ thể, số lượng các chuyến bay đến/đi đạt 157.000, giảm gần 39% so với năm 2020; số các chuyến bay quá cảnh đạt 98.000, giảm 26%.

Lượng hành khách qua các cảng hàng không đạt 28 triệu lượt, giảm 53% so với năm 2020, trong đó khách quốc tế đạt 320.000, giảm 95%.

Năm 2021, tại các sân bay trên cả nước xảy ra hơn 400 vụ vi phạm an ninh hàng không.

Viết Tuân