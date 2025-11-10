Nghịch lý iPhone Air - thắng về tiếp thị, thua về doanh số

iPhone Air được đáng giá mang lại hiệu quả truyền thông lớn, thúc đẩy người dùng quan tâm iPhone hơn, nhưng doanh số thực tế không như mong đợi.

Jason Purdy, sinh ra và lớn lên tại California, cho biết đã rất háo hức khi iPhone Air ra mắt hồi tháng 9. Ngày máy được bán ra, anh lập tức mua một chiếc.

Nhưng chỉ trong vòng một tháng, Purdy đã trả lại nó. Lý do là, anh cảm thấy bất tiện khi gọi điện và nghe nhạc bằng loa ngoài, trong khi ảnh chụp từ đám cưới người thân hồi tháng 10 "trông tệ hẳn" so với ảnh mà anh trai chụp bằng iPhone 17 Pro.

"Hiệu suất sử dụng thực tế chưa thực sự tốt", Purdy nói với WSJ. "Nhìn chung, Apple đang hy sinh tất cả cho sự mỏng nhẹ. iPhone Air rất dễ cầm và gây ấn tượng với bạn bè, nhưng không phải là thiết bị để dùng chính".

iPhone Air. Ảnh: Tuấn Hưng

Theo ghi nhận của các trang công nghệ như Arstechnica hay Tom's Guide, mức độ "quan tâm và mua" iPhone Air khá lớn ngay từ khi mới ra mắt với hơn 11%, tương đương iPhone 17 thường, dù chưa thể bằng hai bản Pro. Các yếu tố được nhấn mạnh gồm thiết kế siêu mỏng, khung titan cứng cáp. Tại thị trường Trung Quốc, sản phẩm cũng tạo nên cơn sốt dù bán ra muộn hơn những nơi khác.

Dù vậy, sức hút iPhone Air giảm nhanh sau đó. Theo khảo sát công bố đầu tháng 10 của Apple Insider, chỉ có 2% người Mỹ muốn mua smartphone này. Còn theo một cuộc khảo sát khác do WSJ thực hiện, dù nhận sự quan tâm lớn, chỉ 1/10 người mua iPhone 17 tại Mỹ chọn mua iPhone Air trong những tuần đầu mở bán. Trên website Apple, các mẫu khác đã được đặt hàng hết và bị dời ngày nhận tới ba tuần, nhưng iPhone Air vẫn có sẵn hàng.

Sự thờ ơ của người dùng là điểm trừ duy nhất đối với iPhone trong quý cuối năm 2025, quý được dự đoán sẽ bùng nổ nhờ vào dòng iPhone 17 mới. Theo giới phân tích, điều này cho thấy thách thức của Apple trong việc đổi mới iPhone, đồng thời đặt ra câu hỏi liệu kiểu dáng tiếp theo của smartphone này là iPhone gập có được đón nhận hay không.

Apple hiện khao khát tìm ra những cách thức mới để thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho iPhone. Theo IDC, doanh số smartphone này không có sự đột phá trong giai đoạn 2021-2024. Air là thiết kế iPhone sáng tạo nhất của công ty kể từ iPhone X năm 2017.

"Bất cứ khi nào Apple tạo ra một chiếc iPhone khác biệt, chúng đều không thành công", nhà phân tích Michael Levin của Consumer Intelligence Research Partners nói, ám chỉ các mẫu "Plus" hay "Mini" từng ra mắt và thất bại.

Giới chuyên gia cho rằng iPhone Air "đại diện cho chiến thắng tiếp thị" của Apple - bước đệm quan trọng để phát triển iPhone gập. "iPhone Air là cú hích về mặt tiếp thị hơn là doanh số", Nabila Popal, nhà phân tích của IDC, nhận định. "Air đã tạo nên tiếng vang lớn khi ra mắt, điều chưa từng thấy trong nhiều năm qua".

Dù vậy, đó có thể là tất cả những gì iPhone Air làm được. Thực tế, máy không gây ấn tượng khi đi vào sử dụng thực tế: Chỉ có một loa ở đỉnh thay vì hai loa, do đó việc nghe bằng loa ngoài không tốt; camera đơn không cho hình ảnh đẹp nhất; thời lượng pin không cao; giá cao hơn 100 USD so với bản Plus trước đó.

Ming-Chi Kuo, nhà phân tích của TF International Securities và là người đưa ra nhiều dự đoán chính xác về thiết bị chưa ra mắt của Apple, cho biết nhu cầu đối với Air hiện không đạt kỳ vọng. Ông dự đoán công suất sản xuất sẽ giảm tới 80% vào đầu năm sau.

Trong khi đó, dữ liệu từ Nikkei Asia cho thấy, mức cắt giảm sản lượng iPhone Air gần chạm đến "mức kết thúc sản xuất" của một thiết bị, với sản lượng tháng 11 dự kiến giảm 10% so với tháng 9. Theo kế hoạch sản xuất ban đầu, iPhone Air chiếm khoảng 10-15% tổng số iPhone mới năm 2025.

"Những gì đang xảy ra cho thấy mức độ quan tâm của người dùng với smartphone siêu mỏng rất thấp. Họ không muốn chấp nhận những đánh đổi vốn có của thiết kế siêu mỏng, như dung lượng pin yếu, tản nhiệt kém, camera đơn", trang androidheadlines bình luận. "Với mức giá định vị như một flagship, những gì iPhone Air mang lại càng khó được chấp nhận. Người dùng ngày nay dường như ưu tiên các thông số kỹ thuật cao cấp và hiệu năng thực tế hơn là kiểu dáng thanh mảnh nhưng thiếu sức mạnh".

Bảo Lâm tổng hợp