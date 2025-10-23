'Người dùng hầu như không có nhu cầu mua iPhone Air'

Apple được cho là đang giảm mạnh sản lượng iPhone Air, chuyển hướng sang iPhone 17 và 17 Pro vì nhu cầu về mẫu điện thoại siêu mỏng hầu như không có.

Theo Nikkei Asia, mức cắt giảm sản lượng iPhone Air gần chạm đến "mức kết thúc sản xuất" của một thiết bị, với sản lượng tháng 11 dự kiến giảm 10% so với tháng 9. Theo kế hoạch sản xuất ban đầu, iPhone Air chiếm khoảng 10-15% tổng số iPhone mới năm 2025.

Ảnh iPhone Air tại lễ ra mắt tháng 9. Ảnh: Tuấn Hưng

Việc điều chỉnh cho thấy sự thất vọng của Apple trước nhu cầu của thị trường về iPhone siêu mỏng. Dù tuần trước, iPhone Air‌ được bán hết chỉ sau vài phút cho đặt hàng tại Trung Quốc, giới phân tích nhận định sự quan tâm của người tiêu dùng ở thị trường này chỉ tạm thời, trong khi dự báo doanh số đều giảm đáng kể ở các thị trường khác.

Khảo sát mới của KeyBanc Capital Markets cho thấy gần như không có nhu cầu đối với iPhone Air, và người tiêu dùng cũng chưa sẵn sàng chi trả cho điện thoại gập - tin không vui đối với Apple khi họ cũng muốn gia nhập phân khúc mới này.

Trong khi iPhone Air gặp khó, nhu cầu dành cho ba mẫu iPhone 17 lại khả quan hơn. Một số nguồn tin cho biết Apple đã tăng tổng lượng đặt hàng iPhone thế hệ mới từ 88 triệu lên 94 triệu chiếc, trong đó tăng một triệu iPhone 17 Pro, hai triệu iPhone 17, bốn triệu iPhone 17 Pro Max và giảm một triệu iPhone Air.

Theo khảo sát đầu tháng 10 của Apple Insider, iPhone 17 Pro Max là model phổ biến nhất với 33% thị phần, tiếp theo là 17 Pro và 17. iPhone Air đạt vỏn vẹn 2% thị phần, không nằm trong top 5 mẫu iPhone được quan tâm nhất.

Ngoài nhu cầu đối với iPhone Air giảm, một số khảo sát cũng chỉ ra tính năng AI tích hợp vào iPhone 17 chưa thực sự tạo sự khác biệt để thúc đẩy quyết định mua sắm của người tiêu dùng.

Tương tự Apple, một số nguồn tin Hàn Quốc nói Samsung đã bỏ kế hoạch công bố mẫu kế nhiệm Galaxy S25 Edge - đối thủ của iPhone Air, với lý do doanh số thấp.

Huy Đức (theo Apple Insider, Macrumors)