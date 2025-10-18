iPhone Air 'cháy hàng' khi mở bán tại Trung Quốc

Sau hơn một tháng trì hoãn, iPhone Air bắt đầu được cho đặt mua trước tại Trung Quốc và nhanh chóng hết hàng.

iPhone Air ban đầu dự kiến mở đặt trước vào ngày 12/9, nhưng phải lùi lịch do nhà mạng di động Trung Quốc cần giấy phép đặc biệt từ chính phủ trước khi bán thiết bị chỉ sử dụng eSim.

Sau khi vướng mắc được giải quyết, Apple thông báo mở đặt trước mẫu điện thoại siêu mỏng vào ngày 17/10. CEO Apple Tim Cook thậm chí xuất hiện trong một sự kiện livestream trên TikTok hồi đầu tuần để quảng bá iPhone Air, cũng như gặp gỡ một số quan chức chính phủ nước này.

Theo Apple Insider, số lượng iPhone Air đợt đầu đã được đặt mua hết trong vòng vài phút khi mọi phiên bản màu sắc và cấu hình đều đang hiển thị trạng thái không còn hàng. Thời gian giao hàng bị lùi từ ngày 22/10 sang 1-2 tuần sau đó.

Thành công của iPhone Air tại Trung Quốc ngược với các thị trường khác. Apple không công bố số liệu, nhưng khi cho đặt trước tại Mỹ và Việt Nam, iPhone Air luôn sẵn hàng, trong khi iPhone 17 Pro Max được ghi nhận là phiên bản có nhu cầu cao nhất. Một số nguồn tin như công ty chứng khoán Mizuho Securities của Nhật Bản cho rằng Apple có kế hoạch giảm sản lượng iPhone Air do doanh số kém khả quan.

iPhone Air trình làng trong sự kiện của Apple ở Mỹ ngày 9/9. Để đạt độ mỏng 5,6 mm và thêm diện tích cho pin, máy loại bỏ khay sim vật lý, chỉ hỗ trợ eSim. Đây là bản có dung lượng pin thấp nhất trong loạt điện thoại mới ra mắt, với 3.149 mAh. Trong khi đó, iPhone 17 trang bị pin 3.692 mAh, còn 17 Pro và 17 Pro Max đạt lần lượt 4.252 và 5.088 mAh. Apple cũng phải cung cấp một phụ kiện đặc biệt cho iPhone Air là pin MagSafe, có thể gắn vào mặt sau thiết bị.

