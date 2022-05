Nghĩ về tự tử

Khi bộ phim "13 Reasons Why" được phát hành, tôi coi từ đầu đến cuối. Đó là thời gian tôi không khỏe mạnh về tinh thần.

Tôi chia tay người yêu, bị ảnh hưởng nặng nề bởi công việc và không tìm thấy niềm vui gì ngoài uống rượu. Hannah Baker, nhân vật chính trong phim, kể ra 13 lý do khiến cô muốn kết thúc cuộc sống. Tôi thấy lý do nào cũng hợp lý, hợp lý đến đau lòng.

Tôi kể lại phân đoạn này để nhắc chính mình, có những thời điểm, đầu óc tôi chỉ cố gắng diễn giải một giải pháp duy nhất mà tôi tin là phù hợp nhất với sự sống của mình. Nhưng vài năm sau xem lại bộ phim, tôi không có cảm giác gì, bởi tôi đã vượt qua hầu hết các biến động kể trên.

Các tác phẩm về đề tài tự tử có tương tác khác biệt với người tiếp nhận, so với chủ đề khác. Đề tài này thường đối mặt với hai nhóm công chúng: Nhóm thứ nhất là những người không có vấn đề gì cả, xem tác phẩm từ góc nhìn của người ngoài cuộc. Nhóm thứ hai là những người đang trong giai đoạn có nguy cơ tự tử và tâm trí họ tiến dần về phía nó.

Nội dung báo chí hay nghệ thuật về chủ đề này thường đi trên sợi dây mỏng giữa các nguy cơ: thứ nhất là tô đậm, gợi ý cách thức, ví dụ thuật lại chi tiết cách một người kết thúc cuộc sống.

Khuynh hướng thứ hai là lãng mạn hóa hành vi tự tử, bằng ngôn từ đẹp, nhân vật đẹp, diễn viên có số phận và tâm hồn ấm áp, đến thiên đường để mọi vấn đề đều được giải quyết. Nhóm khán giả có nguy cơ tự tử sẽ tự suy logic ra đây là chọn lựa hợp lý vào thời điểm họ dễ chọn hành vi này nhất.

Khuynh hướng thứ ba là những tác phẩm lý luận rằng tự tử là lựa chọn duy nhất. Nạn nhân đang lưỡng lự, giằng co quyết định sống còn, lập tức có tiếng nói bên tai, thuyết phục chọn cách giải thoát bản thân.

Tuy nhiên, không có câu trả lời dễ dàng nên cấm hay không chủ đề tự tử.

Nếu tránh nói về tự tử hoặc biến chủ đề này thành cấm kỵ, nó sẽ trở thành đại dịch về sức khỏe tinh thần. Những người có nguy cơ không được chăm sóc kịp thời. Người có dấu hiệu và cần tìm sự cầu cứu không được cộng đồng phản hồi. Gia đình có nạn nhân thuộc nhóm nguy cơ sẽ giấu diếm che đậy vì chủ đề bị coi là gây xấu hổ. Trong khi đây là vấn đề sức khỏe cần phải được thảo luận ở mọi cấp độ, từ gia đình, trường học, công sở, trong tác phẩm nghệ thuật và trong sản phẩm truyền thông... để có thể tạo ra một mạng lưới sợi dây kịp thời giúp đỡ nạn nhân. Cấm đoán đồng nghĩa với việc từ chối xây dựng cơ hội cứu người mình thương yêu nếu họ có nguy cơ này.

Nhưng nếu nói về tự tử bằng thái độ lãng mạn hóa, kịch tính hóa hoặc coi đó là giải pháp, thì tính lây lan của hiệu ứng này là điều không thể phớt lờ. Tạp chí The BMJ về sức khỏe và y tế năm 2020 đăng bài tổng hợp từ 31 nghiên cứu liên quan giữa nguy cơ tự tử và thông tin tự tử xuất hiện trên truyền thông. Kết quả cho thấy, thông tin về vụ tự tử của người nổi tiếng dẫn đến số ca tự tử tăng 13%. Nếu báo chí giới thiệu phương thức tự tử thì số ca tăng 30%, nếu chỉ tường thuật thông thường thì tỷ lệ tăng khoảng 2% trong tháng tường thuật.

Trong video nhạc "There's no one at all" vừa dừng phát hành tại Việt Nam của Sơn Tùng M-TP, nhân vật chính trang điểm gương mặt bị thương chảy máu do cuộc đời vùi dập, mắt tô đen emo - kiểu trang điểm gợi ý người thuộc nhóm thường tự gây tổn thương cho cơ thể, luôn buồn rầu, cảm thấy bị cô lập trước thế giới xung quanh, bị chà đạp bởi thế giới đó. Cuối video, nhân vật chọn cách kết thúc cuộc sống và khung hình đóng lại.

Video này gần với khuynh hướng thứ ba trong nhóm nguy cơ trên: Nhân vật đã có giải pháp cho chính mình và hợp lý hóa giải pháp đó mà không cần giải thích hay nhìn thấy khả năng khác.

Tôi tiếp tục xem bài hát khác, là "Eight" của ca sĩ IU và Suga nói về tự tử trong xã hội Hàn Quốc, một đề tài ít nhiều còn bị né tránh ở đất nước này dù chính những người nổi tiếng đang trở thành nạn nhân của nó.

Lời bài hát "Eight" thể hiện cảm giác u sầu của một cô gái muốn từ bỏ tất cả. Trong video, cô nằm xuống, nhắm mắt - báo hiệu một cuộc ra đi. Mô tả sự bế tắc và cảm giác mất kết nối với cuộc sống, nhưng "Eight" thảo luận với khán giả về ý định nguy hiểm đang chờn vờn trong tâm trí nhân vật. Ở đó, ca sĩ gợi ý một thế giới "We dance under the orange sun/ Together with no shadow below us" - dưới mặt trời màu cam, không bóng đen ẩn hiện, không chia lìa nào kề bên, ký ức hiện diện thật đẹp, nhân vật bay qua đám mây với chú thằn lằn khổng lồ. Cuối video, cô tỉnh dậy, nước mắt rơi. Đó có lẽ là gợi ý khác, gợi ý được sống và sẽ hạnh phúc, không phải cái chết.

Biện pháp cần cân nhắc với các tác phẩm có nội dung liên quan đến tự tử (dù là báo chí, phim ảnh hay văn học) là nên đính kèm đường dây nóng chống tự tử cuối bài, theo video hoặc ngay tại cảnh có khả năng kích thích. Những người có nguy cơ tự tử cần được bảo vệ, cần có người thân bên cạnh, hoặc có đường dây nóng thuyết phục họ rời khỏi vị trí có thể gây hại bản thân. Đó là một phần trách nhiệm của tác phẩm nghệ thuật với khán giả và với những người có thể bị ảnh hưởng bởi nội dung mà nghệ sĩ sản xuất.

Nếu vì coi một clip hay, tôi đi mua đôi giày mới, thì chuyện đó thật bình thường. Nhưng vì coi một clip hay mà khán giả chọn kết thúc cuộc sống, đó chắc chắn khác mua giày.

Khải Đơn