Nghị sĩ Mỹ kêu gọi Bộ Tư pháp điều tra TikTok

Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, đảng Dân chủ, và Thượng nghị sĩ Josh Hawley, đảng Cộng hoà, gửi thư yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ điều tra TikTok, Zoom.

"Chúng tôi cực kỳ lo ngại rằng TikTok và Zoom đã tiết lộ thông tin cá nhân về người Mỹ cho Trung Quốc và kiểm duyệt thay cho chính phủ Trung Quốc", các nghị sĩ viết trong thư gửi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Demers ngày 30/7, đề cập tới hai ứng dụng nổi tiếng hiện nay.

"Chúng tôi tin rằng Bộ Tư pháp cần điều tra và xác định xem các mối quan hệ kinh doanh, xử lý dữ liệu và kết nối hoạt động với Trung Quốc của Zoom và TikTok có gây rủi ro cho người Mỹ hay không", các thượng nghị sĩ viết, thêm rằng Bộ Tư pháp và các cơ quan tình báo Mỹ báo cáo với quốc hội vấn đề này càng sớm càng tốt.

Logo TikTok trên một máy tính bảng tại Paris tháng 11/2019. Ảnh: AFP.

Hai nghị sĩ Hawley và Blumenthal cho biết TikTok và Zoom tự coi mình là công ty Mỹ nhưng "đã tìm cách che giấu và đánh lạc hướng khỏi mối quan hệ với Trung Quốc".

"Khi hàng chục triệu người Mỹ chuyển sang Zoom và TikTok trong đại dịch Covid-19, ít ai biết rằng tính riêng tư của dữ liệu và quyền tự do ngôn luận của họ đang bị đe dọa do mối quan hệ của các công ty này với chính phủ Trung Quốc", theo các thượng nghị sĩ.

TikTok trước đó nhiều lần bác bỏ cáo buộc họ cung cấp dữ liệu người dùng cho Trung Quốc, dù công ty mẹ của ứng dụng, ByteDance, có trụ sở tại Bắc Kinh.

"TikTok được lãnh đạo bởi một CEO người Mỹ, với hàng trăm nhân viên, lãnh đạo chủ chốt về an toàn, an ninh, sản phẩm và chính sách công tại Mỹ", phát ngôn viên của TikTok hồi đầu tháng này tuyên bố. "Chúng tôi chưa bao giờ cung cấp dữ liệu người dùng cho chính phủ Trung Quốc, chúng tôi cũng sẽ không làm như vậy nếu được đề nghị".

Zoom có trụ sở tại San Jose, bang California, Mỹ, nhưng có các trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn ở Trung Quốc với hơn 700 nhân viên, theo một hồ sơ trình chính phủ Mỹ.

TikTok thu hút gần một tỷ người dùng trên toàn thế giới, trong đó ước tính có hơn 52 triệu người dùng ở Mỹ, tăng khoảng 12 triệu kể từ khi Covid-19 bùng phát. TikTok đặc biệt phổ biến với những người trẻ sử dụng điện thoại thông minh.

TikTok lọt vào "tầm ngắm" của chính quyền Trump trong bối cảnh quan hệ Washington - Bắc Kinh ngày càng căng thẳng vì vấn đề Covid-19, Đài Loan, luật an ninh Hong Kong và Biển Đông.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuần trước cho biết nước này đang cân nhắc cấm các ứng dụng mạng xã hội Trung Quốc, bao gồm cả TikTok, do lo ngại an ninh quốc gia. Phó tổng thống Mike Pence cũng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục lập trường cứng rắn với các thực thể Trung Quốc đe dọa an ninh, trong đó có TikTok.

Một nhóm thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ngày 29/7 viết thư yêu cầu chính quyền Trump đánh giá nguy cơ Trung Quốc dùng TikTok để can thiệp bầu cử Mỹ. TikTok nói rằng họ có chính sách nghiêm ngặt để chống phát tán thông tin sai và không chấp nhận quảng cáo chính trị. Bắc Kinh nhiều lần nói rằng họ không có ý định can thiệp bầu cử Mỹ.

Mai Lâm (Theo Bloomberg)