Nghệ sĩ Việt biện minh scandal kiểu 'tiền hậu bất nhất'

Nghệ sĩ càng đưa ra những lời giải thích, khán giả thấy thừa sự bất nhất, vô lý và thiếu sự chân thành.

Bạn tôi bảo: "Đầu năm không biết ai xông đất các nghệ sĩ mà chỉ mới nửa năm trôi qua, bao nhiêu lùm xùm bủa lấy showbiz Việt".

Quả thật, hết ồn ào về cách thức làm từ thiện, cách giải ngân tiền từ thiện của một danh hài thì đến vụ hàng loạt nghệ sĩ quảng cáo dối trá về thuốc men, tiền ảo.

Cơn sóng này chưa qua thì sóng khác ập đến. Một nghệ sĩ, giảng viên của trường văn hoá vạ miệng, văng tục trên mạng xã hội.

Sắp tới các nghệ sĩ có lùm xùm gì nữa không thì tôi không biết. Nhưng nhìn kỹ lại cách giải quyết khủng hoảng của các nghệ sĩ vừa qua nửa vời, tiền hậu bất nhất.

Tôi trả lời người bạn: "Không cần phải đổ lỗi cho ai vía xấu xông đất đầu năm đầu tháng. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra". Trước kia, nghệ sĩ và công chúng có một khoảng cách nhất định trong cuộc sống. Đôi bên chỉ gặp nhau ở sân khấu, sàn diễn hoặc qua các video được phát trên truyền hình. Nay mạng xã hội đã xoá nhoà khoảng cách ấy. Nghệ sĩ có tài khoản mạng xã hội thì công chúng theo dõi. Nghệ sĩ nào thực sự là vàng mười thì vẫn giữ trọn được tình yêu thương của khán giả. Nghệ sĩ nào kém thì cây kim trong bọc cũng sẽ lòi ra, không sớm thì muộn.

Chúng ta phải đồng ý với nhau rằng, hễ là người thì ai cũng sẽ có đôi lúc mắc lỗi. "Nhân vô thập toàn". Nghệ sĩ cũng là người nên dĩ nhiên họ cũng có hỷ, nộ, ái, ố. Có thể họ quyên tiền từ thiện, cứu trợ xuất phát từ tấm lòng chia sẻ, đồng cảm với đồng bào trong cơn lũ dữ. Nhưng vì lý do nào đó khó nói, họ không giải ngân đúng hẹn. Họ chấp nhận quảng cáo thuốc không đúng sự thật để lấy tiền. Họ thấy bức xúc với điều gì đó, trong cơn giận không kiềm chế được bản thân nên buông lời văng tục, thô lỗ. Những điều này hoàn toàn rất con người.

Công chúng thấy họ không giải ngân, công chúng thắc mắc. Công chúng thấy họ quảng cáo dối trá, công chúng chỉ trích, yêu cầu làm rõ vì thuốc men liên quan sức khoẻ, mạng người. Công chúng thấy họ văng tục, bày trò thô lỗ thì công chúng lên án. Công chúng khắt khe nhưng cũng rất độ lượng bởi đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại.

Thế nhưng các nghệ sĩ lại đang có những bào chữa bất nhất. Anh bảo ngày đó anh bị bệnh nhập viện xạ trị, phải cách ly 15 ngày, anh bảo vì dịch bệnh nên không đi cứu trợ. Nhưng công chúng phát hiện cũng chính anh trong những ngày đó đi dự khai trương cửa hàng, múa may quay cuồng. Cô thì bảo cô không có bệnh nhưng vì thấy người nhà dùng thuốc này hiệu quả nên cũng muốn giới thiệu cho khán giả biết.

Rồi mới đây, thay vì nhận lỗi ngay, người nghệ sĩ kiêm giảng viên văn hoá đã quanh co: Ban đầu thì bảo Facebook bị hack, sau đó bảo là do con nuôi "nghịch dại". Hết lý do này đến lời giải thích khác được đưa ra để chứng minh mình "oan ức". Khi không còn lý do nào đổ thừa, anh dỗi là không chơi Facebook nữa.

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Đầu tiên nhận lỗi về mình là cách xoa dịu dư luận dễ dàng nhất thế mà các nghệ sĩ hiếm ai làm được. Khi dư luận đã xoa dịu rồi, thì đưa ra những lời trần tình chân thành là không muộn, lúc đó nếu bị oan thật, không chừng khán giả còn hiểu ra và yêu quý hơn. Còn với các nghệ sĩ có scandal vừa qua, càng biện minh càng cho thấy sự bất nhất, càng đẩy vấn đề và công chúng xa mình hơn.

Phan Vĩnh

