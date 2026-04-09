Nghệ sĩ Trì Trọng Thụy tiễn biệt vợ

Diễn viên Trung Quốc Trì Trọng Thụy - nổi tiếng với vai Đường Tăng - cùng các đồng nghiệp phim "Tây du ký" đưa bà Trần Lệ Hoa về nơi an nghỉ.

Theo Hongxing News, lễ tang doanh nhân Trần Lệ Hoa diễn ra tại Bắc Kinh ngày 9/4. Ông Trì Trọng Thụy cùng con cháu túc trực ở nhà tang lễ. Diễn viên Mã Đức Hoa - bạn thân của Trì Trọng Thụy - cho biết những ngày qua, ông suy sụp, nén nỗi đau để lo hậu sự của vợ.

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy tiễn biệt vợ Ông Trì Trọng Thụy ở tang lễ vợ. Video: Weibo

Ngoài Mã Đức Hoa (vai Trư Bát Giới), một số thành viên khác của đoàn phim Tây du ký tiễn biệt bà Trần Lệ Hoa, trong đó có Lục Tiểu Linh Đồng (vai Tôn Ngộ Không). Trước đây, mỗi dịp năm mới, bà Trần thường gặp gỡ đồng nghiệp của chồng. Tài tử Mã Đức Hoa nói: "Đó là một người chị tốt bụng, tận tâm, chị ấy ưu tú trong nhiều mặt".

Tang lễ cử hành trong ngày mưa, dù vậy, nhiều khán giả cầm ô, xếp hàng để viếng, cho biết ngưỡng mộ ý chí vươn lên của doanh nhân.

Bà Trần Lệ Hoa. Ảnh: Sina

Bà Trần Lệ Hoa qua đời ở tuổi 85 vì bệnh tật, truyền thông Trung Quốc gọi bà là "doanh nhân huyền thoại". Theo thống kê hãng nghiên cứu Hurun công bố năm nay, bà Trần Lệ Hoa sở hữu tài sản 47 tỷ nhân dân tệ (hơn 6,8 tỷ USD), xếp thứ 12 danh sách Nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới. Lĩnh vực hoạt động chính của bà là bất động sản và Bảo tàng gỗ Tử đàn.

Bà và diễn viên Trì Trọng Thụy kết hôn năm 1990, bấy giờ chuyện tình của người phụ nữ giàu bậc nhất Trung Quốc và diễn viên kém bà 11 tuổi nhận quan tâm lớn trong dư luận. Doanh nhân từng tiết lộ bà chủ động theo đuổi Trì Trọng Thụy. Bà nói: "Ông Trì điển trai, nhiều phụ nữ xếp hàng theo đuổi".

Trì Trọng Thụy trong "Tây du ký" Trì Trọng Thụy được người người nhà nhà Trung Quốc biết đến với vai Đường Tăng trong "Tây du ký". Video: Bilibili

Trên Dongfang TV, tài tử cho biết không khép nép, bất an trước sự mạnh mẽ của vợ, ông thích hình tượng "nữ cường nhân" của bà Trần. Ông hạnh phúc vì vợ chồng hiểu và bù đắp cho nhau.

Doanh nhân và ông Trì Trọng Thụy không có con chung. Bà Trần có ba con riêng với chồng cũ, hiện con trai cả - Triệu Dũng - nắm 71 công ty thuộc tập đoàn, bao gồm Changan Club. Con gái lớn Triệu Lợi nắm 14 công ty. Còn Trì Trọng Thụy làm lãnh đạo tại hai công ty liên quan gỗ tử đàn.

Như Anh (theo Hongxing News)