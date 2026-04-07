36 năm gắn bó của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy và vợ tỷ phú

Trung QuốcTài tử "Tây du ký" Trì Trọng Thụy nói nhiều người kinh ngạc khi biết ông cưới người lớn hơn 11 tuổi và có ba con riêng.

Doanh nhân Trần Lệ Hoa - vợ của Trì Trọng Thụy - qua đời vì bệnh tật hôm 5/4, ở tuổi 85. Theo Sina, trên thương trường, bà là doanh nhân huyền thoại Trung Quốc, gây dựng tài sản 47 tỷ nhân dân tệ (hơn 6,8 tỷ USD) từ hai bàn tay trắng, xếp thứ 12 danh sách Nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới.

Về đời tư, bà nhận quan tâm lớn của dư luận khi kết hôn với Trì Trọng Thụy - diễn viên được người người nhà nhà Trung Quốc biết đến với vai Đường Tăng trong tác phẩm truyền hình kinh điển Tây du ký 1982.

Bà Trần Lệ Hoa và chồng, Trì Trọng Thụy. Ảnh: Red Note

Hai người gặp nhau lần đầu năm 1988, trong một chương trình về nghệ thuật Kinh kịch. Bấy giờ, diễn viên 36 tuổi, ở đỉnh cao danh tiếng nhờ thành công với vai Đường Tăng. Còn bà Trần 47 tuổi, qua một đời chồng, nuôi ba con riêng.

Ban đầu, Trần Lệ Hoa chỉ nghĩ "người đàn ông này thành thật, đáng để kết bạn", không có ý định nào khác. Một người bạn trong Viện Kinh kịch thấy cả hai đều độc thân nên lên kế hoạch làm mối. Trần Lệ Hoa vừa nghe gợi ý đã xua tay: "Không được, không được, người ta nhỏ hơn tôi cả chục tuổi".

Người bạn này thuyết phục Trì Trọng Thụy, thường nói những điểm tốt đẹp ở bà Trần Lệ Hoa trước mặt diễn viên, khiến tài tử bắt đầu để tâm. Trên Ifeng, ông từng nói cuối thập niên 1980, đàn ông hẹn hò người phụ nữ lớn hơn là việc lạ thường, nhiều bạn bè hỏi ông "làm sao có thể yêu bà ấy?".

Hai người vượt qua đàm tiếu, đăng ký kết hôn năm 1990, sau đó tới Hong Kong sinh sống. Trì Trọng Thụy hiểu tình yêu của vợ nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái vì xì xào "ăn bám vợ". Năm 1998, đạo diễn Dương Khiết thực hiện Tây du ký phần hai, mời ông tái xuất. Diễn viên hứng thú nhưng Trần Lệ Hoa lo lắng vì lúc đó ông gần 50 tuổi, địa điểm quay phim là vùng núi ở tỉnh Vân Nam. Hơn nữa, nếu nhận lời, Trì Trọng Thụy xa vợ một năm.

Diễn viên nói với bạn đời: "Nếu em không muốn anh đi, anh sẽ từ chối". Nhưng Trần Lệ Hoa trả lời: "Không phải không muốn, mà là mừng cho anh". Hai vợ chồng mỗi ngày đều gọi điện cho nhau. Người trẻ tuổi trong đoàn cười trêu diễn viên: "Chà, nói chuyện say sưa thế, anh đang nói chuyện với chị nhà hay là gọi cho tình nhân đấy?". Trì Trọng Thụy đáp một cách trịnh trọng: "Là chị nhà, cũng là người tình".

Sự nghiệp của Trần Lệ Hoa như diều gặp gió còn thời vinh quang của Trì Trọng Thụy ngày càng xa. Sau một vài phim, diễn viên cảm thấy nên rời xa làng giải trí. Trần Lệ Hoa hiểu tâm trạng của chồng, lo lắng nếu không có đề tài nói chuyện chung, tình cảm vợ chồng dễ rạn nứt.

Doanh nhân thường mời chồng tham gia các cuộc đàm phán nhưng diễn viên không hứng thú với kinh doanh. Bà âm thầm nghĩ cách để chồng tìm được công việc như ý. Thập niên 2000, gia đình về Bắc Kinh định cư, một lần công tác, thấy Trì Trọng Thụy say sưa ngắm món đồ gia dụng làm từ gỗ tử đàn, bà Trần Lệ Hoa nghĩ: "Loại gỗ này quý, mình có thể phát triển hướng này, như vậy chẳng phải là cùng chí hướng với chồng rồi sao?".

Đôi vợ chồng nghiên cứu, vạch kế hoạch xây dựng bảo tàng Gỗ tử đàn Trung Quốc, Trì Trọng Thụy phụ trách chính nhiều hạng mục. Những năm gần đây, hai người còn thành lập và kinh doanh thương hiệu mỹ phẩm.

Trong talkshow năm 2018, Trì Trọng Thụy nói ở bên Trần Lệ Hoa nhiều năm nhưng ông thấy thời gian mới thoáng qua. Dù trước quan khách hay người nhà, bà Trần luôn gọi chồng là Trì tiên sinh, tài tử cũng xưng hô vợ bằng kính ngữ. "Nếu hai người luôn tôn trọng nhau, sẽ chẳng ai chán ngán ai, như thế mối quan hệ mới lâu dài", bà Trần nói.

Trì Trọng Thụy săn sóc, chăm lo cho vợ trong mỗi chuyến công tác. Ảnh: Ifeng

Doanh nhân cho biết dù bận rộn, bà cố hoàn thành bổn phận của người vợ, không bỏ bê gia đình, con cái. Các thành viên trong gia đình bà thường ăn sáng, ăn tối cùng nhau. Bà hạnh phúc vì đại gia đình cư xử chan hòa, các con, cháu đều kính trọng Trì Trọng Thụy.

Nghệ sĩ thích sự mạnh mẽ, kiên quyết của vợ khi xử lý công việc. Vì thế, trong nhiều trường hợp, ông bằng lòng nhún nhường, chăm sóc bà. Thi thoảng, Trần Lệ Hoa nổi nóng, ông giữ bình tĩnh, chờ bà hết giận mới nói chuyện.

Diễn viên thường đi làm với vợ nhưng khi tài tử tham gia sự kiện giải trí, bà Trần Lệ Hoa không xuất hiện. Doanh nhân nói đó là các chương trình văn hóa, văn nghệ, có mặt fan của chồng. Bà không muốn đi cùng diễn viên, gây mất tự nhiên giữa nghệ sĩ và khán giả.

"Tôi không có nhu cầu gì lớn, không mong ước gì hơn là vợ chồng mạnh khỏe, vui vẻ bên nhau. Vợ hiểu tôi còn tôi có thể hiểu được vợ, chúng tôi bên nhau hạnh phúc", Trì Trọng Thụy từng nói về ba thập niên gắn bó Trần Lệ Hoa.

