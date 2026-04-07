Vợ 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy qua đời

Tỷ phú Trung Quốc Trần Lệ Hoa, vợ tài tử "Tây du ký" Trì Trọng Thụy, mất ở tuổi 85, ngày 5/4.

Theo China News, trong cáo phó công bố ngày 7/4, người thân cho biết bà Trần qua đời tại Bắc Kinh vì bệnh tật.

Trần Lệ Hoa được truyền thông gọi là "nữ doanh nhân huyền thoại". Theo danh sách 100 người giàu nhất Trung Quốc do hãng nghiên cứu Hurun công bố năm 2024, bà xếp thứ 68 với tài sản 55 tỷ nhân dân tệ (7,7 tỷ USD). Lĩnh vực hoạt động chính của bà là bất động sản và Bảo tàng gỗ Tử đàn.

Doanh nhân Trần Lệ Hoa. Ảnh: The Paper

Trang Sina nhận định trong số các tỷ phú, bà Trần luôn là nhân vật không thể không nhắc đến. Năm 2016, bà là người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc. Thành công của bà Trần đến từ việc xây dựng Changan Club, tọa lạc gần quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, đi vào hoạt động từ năm 1996. Đây địa điểm đầu tiên tại Trung Quốc đại lục cung cấp các dịch vụ cao cấp cho doanh nghiệp. Bên trong Changan Club nguy nga và xa xỉ, chỉ hội viên của câu lạc bộ mới được tham quan. Chi phí để thành hội viên là khoảng 170 nghìn nhân dân tệ (hơn 600 triệu đồng). Tuy nhiên, điều kiện thành hội viên ngặt nghèo, không phải "cứ có tiền là có thể gia nhập câu lạc bộ". Nhiều tỷ phú đăng ký hội viên tại đây.

Bà Trần Lệ Hoa còn gây dựng tài sản từ việc xây dựng, khai thác bất động sản trên đường Kim Bảo ở Bắc Kinh. Khu mua sắm mà công ty của bà xây dựng hiện quy tụ loạt thương hiệu xa xỉ quốc tế.

Ông Trì Trọng Thụy thường cùng vợ công tác, dự sự kiện. Ảnh: Ifeng

Bà Trần còn thường xuyên được nhắc đến qua cuộc hôn nhân với tài tử Trì Trọng Thụy - đóng Đường Tăng trong phim Tây du ký 1982. Hai người kết hôn năm 1990, bấy giờ, chuyện tình của người phụ nữ giàu bậc nhất Trung Quốc và diễn viên kém bà 11 tuổi nhận quan tâm lớn trong dư luận.

Doanh nhân từng tiết lộ bà chủ động theo đuổi Trì Trọng Thụy. Bà nói: "Ông Trì điển trai, nhiều phụ nữ xếp hàng theo đuổi". Trên Dongfang TV, tài tử cho biết không khép nép, bất an trước sự mạnh mẽ của vợ, ông thích hình tượng "nữ cường nhân" của bà Trần.

Trì Trọng Thụy trong phim, ngoài đời, năm nay ông 74 tuổi. Ảnh: Sohu

Một lần khác, nghệ sĩ nói: "Tôi thích phụ nữ mạnh mẽ. Dù nhiều khi nóng tính, vợ tôi là người lương thiện, thẳng thắn". Hai người bù đắp cho nhau về tính cách trong cuộc sống thường ngày.

Những năm cuối đời, bà Trần Lệ Hoa tập trung phát triển Bảo tàng gỗ Tử đàn và thương hiệu mỹ phẩm riêng, cùng hỗ trợ của Trì Trọng Thụy. Cả hai thi thoảng quay video về sản xuất mỹ phẩm, điêu khắc gỗ. Trì Trọng Thụy chụp hình quảng cáo, livestream giới thiệu các sản phẩm dưỡng da.

Chủ đề bà Trần Lệ Hoa trao quyền thừa kế như thế nào nhận quan tâm của nhiều người, mạng xã hội lan truyền tin đồn bà để chồng hưởng khối tài sản 18 tỷ nhân dân tệ (2,5 tỷ USD). Dù vậy, người liên quan chưa từng công bố vấn đề thừa kế, cũng không phản hồi tin đồn.

Doanh nhân có ba con riêng với chồng cũ, hiện con trai cả - Triệu Dũng - nắm 71 công ty thuộc tập đoàn, bao gồm Changan Club. Con gái lớn Triệu Lợi nắm 14 công ty. Còn Trì Trọng Thụy làm lãnh đạo tại hai công ty liên quan gỗ tử đàn.

Như Anh (theo China News, Sina)