Nghệ sĩ nhạc pop chạy 90 chặng marathon trong 90 ngày

Charles Costa, nghệ sĩ nhạc folk-pop người Anh, chạy 90 chặng marathon trong 90 ngày trên cung đường mòn từ biên giới Canada tới Mexico để gây quỹ.

Costa từng trải qua biến cố lớn vào năm 2010. Anh bị tai nạn khi trượt tuyết và gặp chấn thương não nghiêm trọng. Điều này để lại ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe tâm lý của Costa .

Trong quá trình trị liệu, âm nhạc và chạy bộ đã trở thành những phương thức hiệu quả để nghệ sĩ người Anh tìm lại sự cân bằng và bình yên.

Costa thực hiện chặng đường từ biên giới Canada tới Mexico. Ảnh: Charles Costa Media

Costa bắt đầu hành trình chinh phục Pacific Crest Trail (PCT), con đường mòn trải dài từ biên giới Canada đến Mexico, vào ngày 20/7 và hoàn thành vào hôm qua 20/10. Hành trình không chỉ đòi hỏi sức bền thể chất mà còn là bài kiểm tra tâm lý khi anh phải đối mặt điều kiện khắc nghiệt ở sa mạc Mojave.

Mỗi ngày, Costa hoàn thành quãng đường khoảng 42 km, tương đương một chặng marathon.

Costa thường xuyên chạy dưới cái nóng 38 độ C, khiến cơ thể bị kiệt sức. Có lần, nhóm hỗ trợ đã phải nhờ một nhóm lính cứu hỏa để kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn của Costa và đưa ra lời khuyên hữu ích. Sau đó, nghệ sĩ người Anh tạm dừng hành trình rồi đến một bệnh viện địa phương để truyền dịch. Nhờ đó, anh mới có đủ thể lực để hoàn thành chặng đường.

Thông qua việc chinh phục thử thách chạy bộ ở cung PCT, với chiều dài hơn 4.200 km từ Bắc Mỹ đến Nam Mỹ, Costa đã quyên góp được gần 190.000 USD cho hai tổ chức từ thiện James’ Place - chuyên hỗ trợ phòng chống tự tử cho nam giới tại Anh - và JED Foundation - tổ chức nâng cao sức khỏe tâm lý cho thanh thiếu niên ở Mỹ.

Trước đây, Costa từng thực hiện thử thách chạy 39 ngày vòng quanh Vương quốc Anh. Bên cạnh chạy bộ, Costa giữ niềm đam mê âm nhạc. Anh đã ra mắt bài hát mới mang tên "Nothing at the Most" trong thời gian thực hiện thử thách và dự kiến phát hành album vào tháng 1/2025, nhằm truyền tải thông điệp tích cực về mối liên hệ giữa nghệ thuật và sức khỏe tinh thần.

"Tôi tin chạy đường mòn và sáng tạo âm nhạc có mối liên kết trong việc giữ cho tâm trí và cảm xúc của tôi cân bằng. Sau khi chạy, tôi cảm thấy tự do và hoàn toàn thoát khỏi những vất vả sau khi tỉnh dậy. Không có liệu pháp nào có thể so sánh với mức độ chữa lành mà tôi nhận được khi chạy và hát", Costa bày tỏ.

