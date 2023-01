Nghệ sĩ Mạc Can ngồi xe lăn hội ngộ bạn hữu

TP HCM"Bác Ba Phi" Mạc Can hội ngộ "ông Ba bắt rắn" Mạnh Dung, Diệu Hiền... khi đón Tết sớm ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ, sáng 11/1.

Ông dự buổi trao quà Tết dành cho các nghệ sĩ già, neo đơn do Hội sân khấu TP HCM tổ chức. Gặp nghệ sĩ Mạnh Dung - bạn diễn một thời trong phim truyền hình Đất phương Nam, Mạc Can móm mém cười chào. Được đồng nghiệp hỏi thăm sức khỏe, ông nói vui "còn cường tráng lắm, hàng ngày vẫn tập tạ".

Nghệ sĩ Mạc Can ngồi xe lăn tới buổi gặp mặt, sáng 10/1. Ảnh: Lâm Lâm

Mạc Can cho biết hiện ông sống một mình ở căn nhà trọ tại quận Bình Tân. Thỉnh thoảng, con gái đến thăm, mua thức ăn, đồ dùng cá nhân và phụ nấu nướng cho nghệ sĩ. Khoảng một năm nay, sức khỏe ông xuống dốc, chỉ có thể ngồi xe lăn di chuyển. Dù chật vật, nghèo túng, ông nói chưa bao giờ buồn. "Tôi thường nói với các diễn viên trẻ: Hãy yêu cuộc sống này đi vì không có lý do nào để ta chán ghét nó cả", ông cho biết.

Niềm vui của ông là được hội ngộ, vui vầy cùng các đồng nghiệp. Mỗi lần được đoàn làm phim nào mới đóng, ông háo hức, nói họ sớm gửi kịch bản, không câu nệ thù lao. Năm ngoái, ông ghi dấu với vai diễn trong tác phẩm kinh dị Chuyện ma gần nhà (đạo diễn Hữu Tấn) - doanh thu hơn 60 tỷ đồng. Mạc Can cho biết vẫn có khả năng nhớ thoại tốt. Ông không học thuộc kịch bản mà được một thành viên trong êkíp đọc rồi diễn giải lại theo ngôn ngữ đời thường. Trên trường quay, dù ghi hình trong thời tiết nóng, ông không thấy mệt, ngược lại còn động viên ngược tinh thần các diễn viên trẻ như Huỳnh Thanh Trực (đóng vai người con trong phim). "Tôi chỉ ước sung sức như thời trẻ để được đóng nhiều phim phục vụ khán giả", Mạc Can nói.

Mạc Can thăm hỏi sức khỏe "ông Ba bắt rắn" Mạnh Dung. Ảnh: Trung Phạm

Nghệ sĩ Mạc Can tên thật Lê Trung Can, sinh năm 1945 tại Tiền Giang. Ông tham gia rất nhiều lĩnh vực: viết văn, đóng phim, biên kịch, làm ảo thuật, diễn hài... Mạc Can cũng viết nhiều sách như: Ba... ngàn lẻ một đêm, Quỷ với bụt và thần chết, Tấm ván phóng dao... Ông từng tham gia nhiều phim gây tiếng vang như Ván bài lật ngửa, Người đẹp Tây Đô, Đất khách, Cổ tích Việt Nam, Dưới cờ đại nghĩa, Vó ngựa trời Nam... Năm 1997, ông ghi dấu với vai bác Ba Phi trong phim truyền hình Đất phương Nam.

Mạc Can: 'Tuổi già không muốn phiền ai' Mạc Can: "Tuổi già không muốn phiền ai" (năm 2021). Video: Hoàng Dung - Hoàng Thanh

Trịnh Kim Chi – Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM - cho biết dịp giáp Tết, ban Ái hữu nghệ sĩ (trực thuộc Hội) chuẩn bị hơn 400 phần quà, mỗi phần trị giá 1,5 triệu đồng gồm tiền mặt, giỏ quà và 10 kg gạo để tặng các văn nghệ sĩ nghèo, neo đơn, bộ phận hậu đài, công nhân sân khấu... tại Viện dưỡng lão. Hội cũng chuẩn bị 100 phần quà hỗ trợ nghệ sĩ nghèo và gia đình, các nhân viên gắn bó, chăm lo cho Chùa Nghệ sĩ (phường 11, quận Gò Vấp).

Ngoài Hội sân khấu, nghệ sĩ Kim Cương tổ chức chương trình Nghệ sĩ tri âm, trao 100 phần quà trao cho văn nghệ sĩ và 20 suất học bổng cho con em nghệ sĩ vượt khó học giỏi. Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM cũng có chế độ chăm lo cho nhiều nghệ sĩ lão thành không có lương hưu, gồm chu cấp 2,6 triệu đồng mỗi tháng đến cuối đời, cùng hỗ trợ bảo hiểm y tế.

Mai Nhật