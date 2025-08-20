Nghệ sĩ Bạch Tuyết hát 'Nam quốc sơn hà' cùng sao gen Z

Nghệ sĩ Bạch Tuyết (phải) là giọng ca lớn tuổi nhất góp mặt trong album đầu tay Made In Vietnam của DTAP. Tại showcase giới thiệu dự án, tối 19/8, nghệ sĩ xuất hiện trên sân khấu qua ca khúc Nam quốc sơn hà.

Nhạc phẩm gợi lên không khí hào hùng, lấy cảm hứng từ anh hùng Lý Thường Kiệt ra trận, đồng thời nói về trách nhiệm bảo vệ đất nước giữa thời bình của thế hệ trẻ. Điểm nhấn tiết mục là màn hòa giọng của Bạch Tuyết cùng Pháo - rapper gen Z nổi bật.