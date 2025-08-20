Nghệ sĩ Bạch Tuyết hát 'Nam quốc sơn hà' cùng sao gen Z

Nghệ sĩ Bạch Tuyết (phải) là giọng ca lớn tuổi nhất góp mặt trong album đầu tay Made In Vietnam của DTAP. Tại showcase giới thiệu dự án, tối 19/8, nghệ sĩ xuất hiện trên sân khấu qua ca khúc Nam quốc sơn hà.
Nhạc phẩm gợi lên không khí hào hùng, lấy cảm hứng từ anh hùng Lý Thường Kiệt ra trận, đồng thời nói về trách nhiệm bảo vệ đất nước giữa thời bình của thế hệ trẻ. Điểm nhấn tiết mục là màn hòa giọng của Bạch Tuyết cùng Pháo - rapper gen Z nổi bật.
Màn trình diễn của nghệ sĩ Bạch Tuyết và rapper Pháo.
Ca khúc từng gây sốt khi lần đầu ra mắt năm 2021, nay DTAP tạo bản phối mới. Qua nhạc phẩm, nhóm muốn gửi thông điệp: chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc luôn là giá trị thiêng liêng, không bao giờ được lãng quên.
Nghệ sĩ Bạch Tuyết nói xúc động khi tham gia dự án của người trẻ, muốn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử, nét đẹp của con người Việt Nam. Còn Pháo cho biết hồi hộp khi lần đầu đứng chung sân khấu cùng bậc thầy cải lương.
Ca sĩ Phương Thanh (thứ tư từ phải sang, hàng sau) cùng dàn sao gen Z như Phương Mỹ Chi, Pháo, Muội trong tiết mục Chân cứng đá mềm. Họ gợi lên không khí của những trận bóng đá từng đi vào lịch sử của tuyển Việt Nam.
Nghệ sĩ Thanh Thúy (trái) và ca sĩ Võ Hạ Trâm hát Máu đỏ da vàng. Ca khúc nằm trong phần đầu album mang tên Xin chào Việt Nam, tôn vinh sự đoàn kết của 54 dân tộc anh em.
Nghệ sĩ Thanh Thúy chia sẻ lý do tham gia album của DTAP.
Isaac (phải) và Suboi hát Rừng vàng biển bạc trong tiếng cổ vũ của gần 1.000 khán giả. Isaac nhận xét DTAP là producer được "săn đón" nhiều nhất hiện nay khi nhiều ca sĩ mong muốn hợp tác.
Hai ca sĩ lần đầu kết hợp trong dự án ca ngợi quê hương.
Ca sĩ Lamoon, Muội, Lâm Bảo Ngọc, Orange (từ trái qua) hát Hò vươn mình với phong cách trẻ trung. Ca khúc ca ngợi nhịp sống lao động tươi vui, lồng ghép nhiều bộ môn nghệ thuật truyền thống như lý, hò của người Nam Bộ.
Bốn giọng ca gen Z hòa giọng.
DTAP cho biết đặt nhiều tâm huyết cho sản phẩm đánh dấu chặng đường sáu năm làm nghề. Họ thực hiện album trong thời gian dài với mong muốn lưu giữ, phát huy, lan tỏa văn hóa Việt đến gần giới trẻ hơn.
Album Made In Vietnam gồm 16 ca khúc, chia làm ba chương gồm Xin chào Việt Nam, Chiến binh tre, Con rồng thức giấc. 25 giọng ca thuộc nhiều thế hệ tham gia dự án, gồm Bạch Tuyết, Thanh Hoa, Thanh Thúy, Hồng Nhung, Phương Thanh, Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Hiền Thục, Hoàng Bách, Tóc Tiên, Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Võ Hạ Trâm, Đen Vâu, Karik, Suboi, Isaac, Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi, Pháo, Orange, Lâm Bảo Ngọc, Muội, bé Winnie - con gái lớn của Đông Nhi.
Trong đó, ba nhạc phẩm được chọn quay MV gồm Made In Vietnam (Thanh Hoa, Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi thể hiện), Mùa gió thổi trên mái nhà (Mỹ Tâm), Nhà tôi có treo một lá cờ (Hà Anh Tuấn).
MV Made In Vietnam do DTAP phát hành ngày 6/8, hút gần bốn triệu view.
Ngoài phát hành bản vật lý, online, DTAP kết hợp Trung ương Đoàn thực hiện chuyến xe Hành trình tự hào, đi qua các vùng đất từng là chiến trường như Huế, Quảng Trị, Nghệ An. Tại đây, họ có các hoạt động tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, tổ chức đêm nhạc cộng đồng.
DTAP là nhóm sản xuất âm nhạc đình đám ở làng nhạc, gồm ba thành viên là Thịnh Kainz (tên thật Nguyễn Hoàng Thịnh, 29 tuổi), Kata Trần (Trần Khánh, 28 tuổi) và Tùng Cedrus (Võ Thanh Tùng, 27 tuổi). Họ từng góp phần tạo dựng thành công cho Hoàng Thùy Linh qua nhiều ca khúc như Để Mị nói cho mà nghe, See tình - nhạc phẩm gây sốt tại nhiều quốc gia. Nhóm từng được vinh danh tại các giải thưởng như Cống Hiến, Mai Vàng, Làn Sóng Xanh.
Tân Cao
Ảnh: Vmas