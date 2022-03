Nghệ An sẽ bàn giao 15 con hổ cho vườn thú

Chính quyền tỉnh Nghệ An sẽ bàn giao 15 con hổ là tang vật trong hai vụ án cho các vườn thú ở Hà Nội, Quảng Bình trong tháng 3 này.

Sáng 1/3, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết UBND TP Hà Nội đã đồng ý cho Vườn thú Hà Nội tiếp nhận 8 con hổ đang được gửi tạm ở khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm. Tỉnh sẽ ban hành quyết định bàn giao, nêu rõ ngày giờ thực hiện. Các đơn vị như Công an, Việt kiểm sát, Tòa án và chính quyền địa phương được mời chứng kiến.

Vườn thú Hà Nội sẽ liên hệ với cơ quan thú y để gây mê hổ. Quá trình vận chuyển hổ từ huyện Diễn Châu tới Hà Nội do hai đơn vị chức năng của Nghệ An và Vườn thú phối hợp. Chính quyền cũng sẽ chi trả kinh phí chăm nuôi hổ trong nửa năm qua cho khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm. Bình quân mỗi con hổ tốn gần 2 triệu đồng mỗi ngày tiền thức ăn, công chăm sóc, chưa kể chi phí khác.

Một trong 8 con hổ đang gửi tạm tại khu sinh thái ở huyện Diễn Châu. Ảnh: Hải Bình

8 con hổ này nằm trong số 17 con do Công an Nghệ An phát hiện nuôi nhốt trái phép tại hai hộ dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, hôm 4/8/2021. Chúng bị bắn thuốc mê, bỏ vào lồng sắt vận chuyển tới khu sinh thái ở huyện Diễn Châu để chăm sóc. Tuy nhiên, 9 con đã chết.

Ngày 20/10/2021, Vườn thú Hà Nội đề xuất nhận nuôi số hổ trên. Tỉnh Nghệ An đã đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp cho ý kiến xem vườn thú Hà Nội có đủ điều kiện pháp lý hay không và được phản hồi "đơn vị này đủ điều kiện tiếp nhận". Chính quyền Nghệ An sau đó phải xin ý kiến UBND TP Hà Nội.

Một trong 7 con hổ đang được chăm sóc tại Vườn quốc gia Pù Mát, sáng 1/3. Ảnh: Nguyễn Hải

7 con hổ con khác do cảnh sát phát hiện hôm 1/8/2021 đang được Vườn quốc gia Pù Mát nuôi tạm. Ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát, cho biết Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Phong Nha Kẻ Bàng, Quảng Bình) muốn tiếp nhận đàn hổ này và đã được tỉnh Quảng Bình đồng ý. Đàn hổ sẽ được bàn giao vào cuối tháng 3.

Theo ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW), 7 con hổ nói trên bình quân mỗi tháng tốn 100 triệu đồng. Số tiền này do SVW tự bỏ ra.

SVW tán thành chuyển các con hổ ở Nghệ An tới vườn thú. "Không thể thả về tự nhiên vì hổ có khả năng tấn công con người và đã mất khả năng săn mồi do được nuôi nhốt quá lâu. Ở vườn thú, chúng sẽ góp phần phục vụ mục đích du lịch sinh thái, nâng cao nhận thức giáo dục về bảo vệ động vật hoang dã", ông Thái nói.

Nghệ An sẽ bàn giao 15 con hổ cho các vườn động vật Nhân viên Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã chăm sóc đàn hổ con. Video:Nguyễn Hải

Nguyễn Hải