Nghệ An bế tắc trong việc tìm nơi nuôi 8 con hổ

Sau nửa năm, 8 con hổ là tang vật vụ án ở Nghệ An vẫn chưa tìm được nơi tiếp nhận, hiện phải gửi tạm tại khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm.

Số hổ nói trên nằm trong 17 con hổ do Công an Nghệ An phát hiện nuôi nhốt trái phép tại hai hộ dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, hôm 4/8/2021. Chúng bị bắn thuốc mê, bỏ vào lồng sắt vận chuyển tới khu sinh thái ở huyện Diễn Châu để chăm sóc. Tuy nhiên, 9 con đã chết. Nguyên nhân chưa được công bố.

Một trong 8 con hổ đang được gửi nuôi tại khu sinh thái ở Diễn Châu. Ảnh: Phương Linh

Số hổ còn sống sau đó được bàn giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An quản lý, chờ tìm nơi tiếp nhận. Theo quy định, đơn vị tiếp nhận hổ phải đủ chức năng pháp lý và điều kiện thực tế.

UBND tỉnh Nghệ An sau đó đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) giới thiệu đơn vị đủ điều kiện. Cuối tháng 8/2021, Tổng cục Lâm nghiệp trả lời Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn (Hà Nội) có thể tiếp nhận 4 con. Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Phong Nha Kẻ Bàng, Quảng Bình) muốn tiếp nhận tất cả 8 con.

Theo thủ tục, UBND tỉnh Nghệ An xin ý kiến UBND TP Hà Nội và tỉnh Quảng Bình để hoàn tất thủ tục bàn giao. Tuy nhiên, tới ngày 13/10/2021, UBND TP Hà Nội cho biết số động vật hoang dã tại Trung tâm Sóc Sơn đã quá tải, không thể tiếp nhận, còn UBND tỉnh Quảng Bình tới nay chưa phúc đáp.

Đến ngày 20/10/2021, Vườn thú Hà Nội có văn bản gửi trực tiếp cho chính quyền Nghệ An đề xuất nhận nuôi số hổ. Trên cơ sở này, Nghệ An một lần nữa có công văn đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp cho ý kiến vườn thú Hà Nội có đủ điều kiện pháp lý hay không. Tháng 11/2021, Tổng cục Lâm nghiệp trả lời "đơn vị này đủ điều kiện tiếp nhận".

Chính quyền Nghệ An lại xin ý kiến UBND TP Hà Nội, tuy nhiên tới nay chưa nhận được hồi âm. "Nghệ An rất mong có đơn vị đủ điều kiện sớm tiếp nhận số hổ này", đại diện Chi cục Kiểm lâm nói.

Tai khu sinh thái, mỗi con hổ được nhốt riêng một chuồng rộng chừng 100 m2. Ảnh: Hải Bình

Đại diện khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm cho hay, 8 con hổ được nhốt riêng, mỗi chuồng rộng 100 m2. Tất cả đều khỏe mạnh, trong đó con nặng nhất gần 200 kg. Bình quân mỗi con hổ tốn gần 2 triệu đồng mỗi ngày tiền thức ăn, công chăm sóc, chưa kể chi phí khác. 7 tháng qua, tổng kinh phí nuôi hổ lên đến hàng tỷ đồng. Số tiền này, khu sinh thái đang tự bỏ ra.

"Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm có phương án xử lý đàn hổ này bởi kinh phí nuôi nhốt đang rất tốn kém", đại diện khu sinh thái nói.

Về giải pháp cho các con hổ còn sống, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam (SVW) cho rằng nên lựa chọn các vườn thú đủ khả năng nuôi dưỡng. Những con hổ khi được nuôi ở đây sẽ góp phần phục vụ mục đích du lịch sinh thái, nâng cao nhận thức về bảo vệ động vật hoang dã.

8 con hổ không thể thả về tự nhiên, bởi nhiều lý do. Thứ nhất, bản năng hoang dã, săn bắt mồi không có do bị nuôi nhốt từ bé. Thứ hai, các con vật này trong quá trình sinh sản, người nuôi đã không kiểm soát nguồn gen nên khả năng xảy ra sinh sản cận huyết rất cao, nguy cơ bệnh tật cao, tuổi thọ giảm.

Cảnh sát đột kích hai nhà nuôi nhốt hổ Tháng 8/2021, cảnh sát khám xét các điểm nuôi nhốt hổ. Video: Nguyễn Hải

Nguyễn Hải