Ngày Ukraine hứng trận tập kích thảm khốc nhất từ đầu năm

Giới chức Ukraine thông báo ít nhất 19 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương tại Kiev, Dnipropetrovsk và Odessa. Trong số người chết có một thiếu niên 12 tuổi.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo đã tiến hành cuộc tấn công hiệp đồng quy mô lớn nhằm vào các doanh nghiệp quốc phòng chuyên sản xuất tên lửa hành trình và UAV của đối phương, cũng như hạ tầng xăng dầu và năng lượng phục vụ lực lượng vũ trang Ukraine.

"Đây là hành động nhằm đáp trả những cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào mục tiêu dân sự tại Nga. Chiến dịch tập kích đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra, tất cả mục tiêu đều trúng đòn", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.