Ngày Ukraine hứng trận tập kích thảm khốc nhất từ đầu năm

Từ 7h ngày 15/4 đến 7h ngày 16/4, lực lượng Nga phóng hơn 700 tên lửa, UAV nhằm vào các thành phố lớn của Ukraine.
Lực lượng phòng không Ukraine để lọt ít nhất 13 tên lửa, 20 UAV.
Thủ đô Kiev là mục tiêu của phần lớn tên lửa đạn đạo. Trong ảnh là hiện trường kho vật liệu tái chế ở Kiev trúng tên lửa Nga.
Giới chức Ukraine thông báo ít nhất 19 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương tại Kiev, Dnipropetrovsk và Odessa. Trong số người chết có một thiếu niên 12 tuổi.
Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo đã tiến hành cuộc tấn công hiệp đồng quy mô lớn nhằm vào các doanh nghiệp quốc phòng chuyên sản xuất tên lửa hành trình và UAV của đối phương, cũng như hạ tầng xăng dầu và năng lượng phục vụ lực lượng vũ trang Ukraine.
"Đây là hành động nhằm đáp trả những cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào mục tiêu dân sự tại Nga. Chiến dịch tập kích đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra, tất cả mục tiêu đều trúng đòn", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.
Lực lượng cứu hỏa chữa cháy tại kho chứa vật liệu tái chế trúng tên lửa Nga ngày 16/4.
Mục tiêu chính của đợt tập kích dường như là Nhà máy Quốc phòng Mayak ở tỉnh Kiev và Nhà máy ép thủy lực Dnepropress ở tỉnh Dnipropetrovsk, khi hai địa điểm này hứng lần lượt 7 và 5 tên lửa đạn đạo.
Các mục tiêu khác bị tấn công gồm nhà máy nhiệt điện Bila Tserkva ở Kiev, nhà máy nhiệt điện Cherkasy ở tỉnh cùng tên, cầu tàu container ở cảng Odessa, cùng một số địa điểm chưa xác định tại tỉnh Kirovograd, Kharkov, Dnipropetrovsk, Kherson và Zaporizhzhia.
Đợt không kích đầu tiên kết thúc khi mặt trời mọc. Khi các đội cứu hộ, cứu nạn dọn dẹp đống đổ nát, còi báo động không kích tiếp tục vang lên báo hiệu đợt không kích thứ hai.
Trong ảnh là UAV Geran-2 của Nga tập kích một tòa nhà ở Kiev.
Khoảnh khắc UAV Nga lao trúng nhà cao tầng ở Kiev, ngày 16/4. Video: Times of Ukraine
Người dân cho biết các cuộc tập kích xảy ra mà không có nhiều cảnh báo trước. Serhii, 65 tuổi, cùng vợ kịp di chuyển ra hành lang sau khi còi không kích vang lên, chỉ vài giây trước khi vụ nổ xảy ra ở Kiev.
"Mọi thứ bay thẳng về phía chúng tôi. Cửa sổ, cửa ra vào, tất cả mọi thứ khác. Không có thời gian suy nghĩ hay làm bất kỳ điều gì", ông nói.
Người dân quan sát hiện trường vụ tập kích UAV tại Kiev. Giới chức Ukraine cho biết các cuộc tập kích đã gây nhiều thiệt hại tại các khu dân cư ở thủ đô.
Đường bay của tên lửa, UAV Nga. Đồ họa: X/AMK Mapping
Nhân viên cứu hỏa uống nước khi làm nhiệm vụ tại hiện trường tập kích UAV ở Odessa.
Xe cộ bị phá hủy sau đợt tập kích tên lửa, UAV nhằm vào Dnipro, ngày 16/4.
Cuộc tập kích mới nhất diễn ra giữa lúc Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa cho tổ hợp Patriot. Trong cuộc phỏng vấn được truyền thông Đức công bố hôm 14/4, Tổng thống Zelensky nói rằng tình trạng này "hiện không thể tệ hơn được nữa".
Đức Trung (Theo Reuters, RT, Kyiv Independent)
Ảnh: Reuters