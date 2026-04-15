Đức sẽ đặt mua hàng trăm tên lửa Patriot cho Ukraine

Đức và Ukraine đạt thỏa thuận hợp tác quốc phòng 4,7 tỷ USD, trong đó Berlin đặt mua hàng trăm tên lửa Patriot và 36 bệ phóng IRIS-T cho Kiev.

"Tôi đã trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius và hai bên đã nhất trí về gói thỏa thuận quốc phòng có giá trị tổng cộng 4,7 tỷ USD nhằm tăng cường phòng không, phát triển năng lực tấn công tầm xa và hợp tác sản xuất thiết bị bay không người lái (drone)", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov thông báo hôm 14/4.

Cuộc gặp diễn ra khi Bộ trưởng Fedorov tháp tùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Đức. Ông cho biết hai nước đã ký 3 thỏa thuận quan trọng trong chuyến thăm.

Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov (trái) và người đồng cấp Pistorius tại Berlin hôm 14/4. Ảnh: AP

"Đức sẽ tài trợ hợp đồng cung cấp hàng trăm tên lửa Patriot, giúp tăng cường đáng kể khả năng bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu ở Ukraine. Gói này còn có điều khoản chuyển giao 36 bệ phóng tên lửa phòng không IRIS-T để củng cố hệ thống phòng không đa tầng", ông cho hay.

Bộ Quốc phòng Đức xác nhận sẽ đặt mua cho Ukraine tên lửa Patriot từ tập đoàn quốc phòng Raytheon của Mỹ, cũng như bệ phóng IRIS-T từ nhà sản xuất trong nước Diehl.

Thời gian bàn giao số khí tài này không được công bố.

Theo ông Fedorov, Đức và Ukraine cũng nhất trí đầu tư 300 triệu USD để phát triển năng lực tấn công tầm xa, giúp Kiev mở rộng hoạt động sản xuất vũ khí.

"Trong khuôn khổ sáng kiến 'Xây dựng cùng Ukraine'’, chúng tôi đang bắt đầu dự án sản xuất chung về drone tầm trung sử dụng công nghệ AI. Quân đội sẽ nhận 5.000 drone trong giai đoạn đầu tiên", quan chức Ukraine cho hay.

Ông Fedorov thêm rằng mục đích của nỗ lực hợp tác trên là nhằm tăng cường năng lực quốc phòng cho Ukraine cũng như an ninh của châu Âu.

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Friedrich Merz cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã đề xuất với Đức về "một thỏa thuận song phương xoay quanh drone, tên lửa, phần mềm và hệ thống phòng không hiện đại".

Thủ tướng Merz nhận định nỗ lực hợp tác này mang lại lợi ích cho cả hai bên, trong đó có an ninh của Đức, vì "không quân đội nào ở châu Âu thực chiến nhiều như Ukraine trong hàng thập kỷ gần đây".

Mô hình tên lửa PAC-3 CRI tại căn cứ không quân Hamamatsu ở Nhật Bản hồi năm 2019. Ảnh: Wikimedia

Đức đã trở thành quốc gia hậu thuẫn cho Ukraine nhiều nhất về mặt quân sự, trong bối cảnh Mỹ giảm bớt hỗ trợ sau khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền. Berlin cũng đang tìm cách tận dụng kinh nghiệm về công nghệ drone của Kiev để tăng cường năng lực quân sự nhằm răn đe Moskva.

Xung đột tại Trung Đông đã tạo điều kiện để Ukraine trình diễn năng lực drone của mình. Tổng thống Zelensky đã cử chuyên gia quân sự đến Trung Đông và thăm những quốc gia bị Iran nhắm mục tiêu. Ông hôm 10/4 tiết lộ các chuyên gia quân sự Ukraine đã bắn hạ một số máy bay không người lái Iran.

Ukraine từ lâu phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot. Một chỉ huy đơn vị Patriot Ukraine gần đây tiết lộ rằng họ hiện chỉ khai hỏa một quả đạn để đối phó mỗi tên lửa Nga, thay vì 2-4 quả như học thuyết phòng không tiêu chuẩn.

Phạm Giang (Theo AFP, Ukrainska Pravda, Business Insider)