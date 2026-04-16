Ukraine để lọt loạt tên lửa Iskander-M trong đòn tập kích Nga

Nga tập kích Ukraine bằng hơn 700 tên lửa và UAV, Kiev thừa nhận đã để lọt ít nhất 12 tên lửa và 20 phi cơ.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết tính từ 7h ngày 15/4 đến 7h hôm nay, các lực lượng phòng không nước này đã đối mặt với 703 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trong hai cuộc tấn công hiệp đồng do quân đội Nga tiến hành.

Trong số này có 19 tên lửa đạn đạo Iskander-M và đạn phòng không S-400 hoán cải, 20 tên lửa hành trình tầm xa Kh-101 phóng từ máy bay, 5 tên lửa hành trình Iskander-K và 659 UAV.

Nga phóng hơn 700 tên lửa, UAV vào Ukraine Khoảnh khắc UAV Nga lao trúng nhà cao tầng ở Kiev trong video đăng ngày 16/4. Video: Times of Ukraine

"Các đơn vị phòng không đã phá hủy hoặc gây nhiễu 8 quả Iskander-M và S-400, 19 tên lửa Kh-101 và 4 quả Iskander-K, cùng 636 phi cơ. 12 tên lửa và 20 UAV đã đánh trúng 26 địa điểm, mảnh vỡ cũng rơi xuống 25 khu vực. Thông tin về một tên lửa hành trình đang được làm rõ", cơ quan này cho hay.

Điều này đồng nghĩa phòng không Ukraine đã để lọt 12 tên lửa đạn đạo Iskander-M và S-400, cùng một tên lửa Kh-101 và một quả Iskander-K.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết thủ đô Kiev là mục tiêu của phần lớn tên lửa đạn đạo. "Tôi đã yêu cầu tư lệnh không quân liên hệ với các đối tác từng cam kết cung cấp tên lửa cho tổ hợp Patriot và các hệ thống khác", ông cho biết.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự Ukraine, cho biết mục tiêu chính của đòn tập kích là Nhà máy Quốc phòng Mayak ở tỉnh Kiev và Nhà máy ép thủy lực Dnepropress ở tỉnh Dnipropetrovsk, khi hai địa điểm này hứng lần lượt 7 và 5 tên lửa đạn đạo.

"Các mục tiêu khác bị tấn công gồm nhà máy nhiệt điện Bila Tserkva ở Kiev, nhà máy nhiệt điện Cherkasy ở tỉnh cùng tên, cầu tàu container ở cảng Odessa, cùng một số địa điểm chưa xác định tại tỉnh Kirovograd, Kharkov, Dnipropetrovsk, Kherson và Zaporizhzhia", tài khoản này cho hay.

Đường bay của tên lửa, UAV Nga. Đồ họa: X/AMK Mapping

Phóng viên của báo Kyiv Independent cho biết đòn tập kích bằng tên lửa đã gây ra nhiều vụ nổ lớn ở thủ đô Kiev rạng sáng nay. Cơ quan Khẩn cấp Quốc gia Ukraine (SES) thông báo ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 48 người bị thương sau đợt tấn công trong đêm của Nga.

Đợt tập kích này còn khiến ít nhất 9 người thiệt mạng tại thành phố cảng Odessa và hai người chết tại thành phố Dnipro.

Dữ liệu vệ tinh trên Hệ thống Quản lý Tài nguyên Thông tin về Hỏa hoạn (FIRMS) của NASA cho thấy đám cháy lớn tại quận Obolonsky ở Kiev, được cho là bắt nguồn từ khuôn viên Nhà máy Quốc phòng Mayak hoặc một bộ phận thuộc công ty năng lượng Kyivenergo.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn (màu đỏ) tại quận Obolonsky ở Kiev. Ảnh: NASA

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo đã tiến hành cuộc tấn công hiệp đồng quy mô lớn nhằm vào các doanh nghiệp quốc phòng chuyên sản xuất tên lửa hành trình và UAV của đối phương, cũng như hạ tầng xăng dầu và năng lượng phục vụ lực lượng vũ trang Ukraine.

"Đây là hành động nhằm đáp trả những cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào mục tiêu dân sự tại Nga. Chiến dịch tập kích đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra, tất cả mục tiêu đều trúng đòn", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Veniamin Kondratyev, lãnh đạo vùng Krasnodar của Nga, trước đó cáo buộc Ukraine đã phóng UAV vào các tòa nhà dân sự ở thị trấn Tuapse, khiến hai trẻ em thiệt mạng.

Cuộc tập kích mới nhất diễn ra giữa lúc Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa cho tổ hợp Patriot. Trong cuộc phỏng vấn được truyền thông Đức công bố hôm 14/4, Tổng thống Zelensky tiết lộ tình trạng này "hiện không thể tệ hơn được nữa".

Hỏa hoạn tại thủ đô Kiev của Ukraine sau đòn tập kích do Nga tiến hành hôm 16/4. Ảnh: Reuters

Một chỉ huy đơn vị Patriot Ukraine gần đây tiết lộ rằng họ hiện chỉ khai hỏa một quả đạn để đối phó mỗi tên lửa Nga, thay vì 2-4 quả như học thuyết phòng không tiêu chuẩn.

Trong chuyến thăm của Tổng thống Zelensky tới Đức hôm 14/4, hai nước đạt thỏa thuận hợp tác quốc phòng trị giá 4,7 tỷ USD, trong đó Berlin sẽ đặt mua hàng trăm tên lửa cho hệ thống Patriot và 36 bệ phóng IRIS-T cho Kiev.

Phạm Giang (Theo Kyiv Independent, Ukrainska Pravda, AFP)