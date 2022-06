Ngày tàn của nhà hàng nổi lớn nhất thế giới

Hong KongNhà hàng nổi Jumbo, một trong những biểu tượng của xứ cảng thơm, điêu đứng khi mất hàng triệu đô vì Covid-19.

Nhà hàng nổi lớn nhất thế giới Jumbo sẽ rời khỏi cảng Aberdeen, Hong Kong trong tháng 6, chưa rõ ngày cụ thể. Sau khi ngừng hoạt động vì tình hình dịch bệnh, nhà hàng thua lỗ hàng triệu USD trong hai năm qua. Địa điểm Jumbo chuyển tới để tiếp tục hoạt động cũng chưa được công bố.

Đây là tin buồn đối với người dân địa phương, cũng như khách quốc tế yêu mến Hong Kong. Với nhiều người, Jumbo là một biểu tượng, niềm tự hào và điểm đến xa hoa không thể bỏ qua kể từ năm 1976, khi ông trùm sòng bạc Macau - tỷ phú Stanley Ho khai trương nhà hàng này. Dài 76 m và cao ba tầng với tổng diện tích gần 4.200 m2, Jumbo là nhà hàng nổi lớn nhất thế giới.

Lối chính của Nhà hàng nổi Jumbo ở Aberdeen vào ngày 2/6. Ảnh: SCMP

Nhà hàng mang phong cách cung điện của thời nhà Minh, kinh phí xây dựng khoảng 3,8 triệu USD. Nơi này chuyên phục vụ hải sản và ẩm thực Quảng Đông. Thực khách có thể chọn hơn 60 loại hải sản tươi sống, gồm tôm hùm, cua và nhiều loại cá... Một số món nổi tiếng khác là heo sữa quay với giá gần 30 USD, tổ yến hấp cốt dừa có giá 43 USD.

Vào thời hoàng kim, thực khách đổ xô đến đây để tận hưởng các bữa tiệc xa hoa. Nơi đây từng đón nhiều người nổi tiếng như Nữ hoàng Elizabeth, tài tử Tom Cruise và Châu Nhuận Phát. Nhà hàng cũng là phim trường cho các tác phẩm điện ảnh kinh điển như The Man With The Golden Gun trong loạt phim James Bond và The World of Suzie Wong.

Richard Branson, ông chủ của Virgin Atlantic Airways, thưởng thức dim sum tại nhà hàng vào năm 2004. Ảnh: SCMP

Nhưng kể từ khi ngưng hoạt động vào năm 2020, nhà hàng này chật vật tìm lại ánh hào quang đã mất. Nhà hàng báo cáo thua lỗ tới 12,7 triệu USD khi không có khách đến vì Covid-19.

Thực tế, vấn đề tài chính đã tồn tại trước đại dịch: ngành du lịch và thực phẩm và đồ uống vốn đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi bối cảnh xã hội bất ổn. Chưa kể, suốt hai năm đóng cửa hoàn toàn, công ty chủ quản vẫn phải chi hàng triệu USD để bảo trì cơ sở vật chất - trở thành gánh nặng tài chính.

Tình trạng hiện tại của nhà hàng ngày càng tệ hơn khi phần bếp của nhà hàng trên một con tàu biệt lập đã bị lật. Các cuộc điều tra đang được tiên hành để tìm hiểu nguyên nhân con tàu dài 30 m lật ngiêng gần 90 độ.

Một xà lan nhà bếp dài 30 mét nối với nhà hàng nổi Jumbo mang tính biểu tượng chìm một phần ở Aberdeen, Hong Kong ngày 1/6. Ảnh: AFP

Giữa tin Jumbo sắp rời khỏi thành phố, những người yêu mến đang kêu gọi cứu nhà hàng. Một số chuyên gia hy vọng chính quyền sẽ tiếp quản hoặc tìm một nhà điều hành mới cho nhà hàng.

Anh Minh (Theo SCMP)