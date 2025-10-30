Ngày 'phán quyết' của bóng đá Malaysia

MalaysiaỦy ban khiếu nại FIFA (FAC) dự kiến công bố kết quả kháng cáo vụ giả mạo hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch của LĐBĐ Malaysia (FAM) tối nay 30/10.

FAM nộp đơn kháng cáo ngày 14/10. Trước đó, vào ngày 26/9, Ủy ban kỷ luật FIFA (FDC) cáo buộc giấy khai sinh gốc của ông, bà của nhóm 7 cầu thủ này hiển thị nơi sinh nằm ngoài Malaysia, khác biệt hoàn toàn với hồ sơ FAM đã gửi.

Các cầu thủ bị phạt tiền và cấm tham gia các hoạt động bóng đá một năm, tính từ 26/9. FDC cũng cho rằng FAM đã tắc trách trong quản lý nên xử phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, tức khoảng 11,5 tỷ đồng.

Đội tuyển Malaysia tập thử sân Bukit Jalil tối 9/6/2025, một ngày trước trận gặp Việt Nam tại lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027. Ảnh: Hai Tư

FAM đã mời đội ngũ pháp lý hàng đầu thế giới hỗ trợ kháng cáo, với người đứng đầu là luật sư Serge Vittoz thuộc công ty Charles Russell Speechlys – chuyên xử lý các tranh chấp pháp lý ở nhiều lĩnh vực. Công ty luật này được thành lập từ 1891 tại Anh, và hiện có nhiều chi nhánh từ châu Âu, Tây Á sang Đông Á.

Thời gian công bố kết quả kháng cáo là 30/10 hoặc muộn hơn một ngày, được luật sư Serge Vittoz đưa ra trong cuộc họp báo vào ngày 17/10. Trụ sở của FIFA đặt tại Thụy Sĩ, nơi múi giờ chậm hơn Việt Nam 6 tiếng, nên phán quyết sẽ có vào chiều hoặc tối, giờ Hà Nội.

Trong ngày phán quyết, không khí tiêu cực vẫn bao trùm lấy bóng đá Malaysia. "Bóng đá Malaysia hôm nay nín thở chờ đợi tin tức có thể không tốt", bài viết trên báo Malaysia New Straits Times (NST) có đoạn.

Nhiếp chính vương bang Johor kiêm cố vấn đội tuyển Quốc gia Tunku Ismail Idris cho rằng án phạt khó đảo ngược, nhưng FIFA có thể xem xét giảm nhẹ.

Trong khi đó, chuyên gia Datuk Pekan Ramli không thấy dấu hiệu nào cho thấy kết quả khả quan từ đơn kháng cáo, dựa trên những diễn biến nửa tháng qua. Ông cho rằng FAM phải sẵn sàng tinh thần chấp nhận phán quyết, với nhận thức đầy đủ về hành vi cùng sự hối hận.

"Không cần phải tranh luận nữa. FAM đang bị trừng phạt vì những sai lầm của họ", Pekan Ramli nói với NST. "Chúng ta phải đối mặt thực tế thay vì giả vờ không có lỗi".

Các luật sư muốn chứng minh rằng FAM không liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ cầu thủ. Bên cạnh đó, các cầu thủ được nhập tịch hợp pháp theo huyết thống, còn sai sót khi gửi hồ sơ lên FIFA là do lỗi hành chính.

Những án phạt khác cũng đang treo lơ lửng trên đầu FAM, nếu bị kết luận có tội. LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ vào cuộc và có thể xử thua Malaysia 0-3, trong hai trận thắng Nepal và Việt Nam ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, do sử dụng cầu thủ vi phạm. Hiện, Malaysia đứng đầu bảng F với 12 điểm, hơn Việt Nam ba điểm, và còn hai lượt trận.

Luật sư Serge Vittoz cho biết kết quả kháng cáo từ FIFA chưa phải quyết định cuối cùng. FAM và các cầu thủ có thể đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Tuy nhiên, chuyên gia Pekan Ramli cho rằng nếu đến CAS, FAM phải có bằng chứng mạnh mẽ và lý lẽ thay vì cảm xúc. "FAM được lợi gì nếu kéo dài vụ việc? Tôi không nói chúng ta không nên đến CAS, nhưng mục đích phải rõ ràng. Nếu có bằng chứng xác đáng, chúng ta đã không rơi vào tình cảnh này", Pekan cho hay.

Vị chuyên này đánh giá sự việc càng kéo dài thì bóng đá Malaysia càng mất nhiều thời gian hồi phục. Các lãnh đạo nền bóng đá phải cải cách thay vì đổ lỗi, để tiến về phía trước bằng sự chính trực và xây dựng lại niềm tin từ công chúng.

"Vụ bê bối đáng xấu hổ này đã làm tổn hại danh tiếng ĐTQG, với nhiều câu hỏi đặt ra về quy trình xác minh nội bộ và cơ chế giám sát của FAM", bài viết của NST có đoạn. "Bất kể phán quyết là gì, sự kiện này trở thành lời cảnh tỉnh cho bóng đá Malaysia, rằng thành công không thể đến nếu thiếu sự quản lý đúng đắn và nhẫn nại".

Diễn biến vụ việc theo trình tự thời gian - 19/3/2025: Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gửi yêu cầu đến FIFA để xác minh tư cách thi đấu của Hector Alejandro Hevel Serrano, kèm giấy khai sinh ghi ông nội của cầu thủ này sinh tại Melaka, Malaysia. - 20/3/2025: FAM tiếp tục gửi yêu cầu xác minh đối với Gabriel Felipe Arrocha, với giấy khai sinh cho thấy bà nội anh sinh tại Melaka, Malaysia. - 24/3/2025: FIFA phản hồi FAM, cho biết dựa trên hồ sơ đã nhận, Hector Hevel "có vẻ đủ điều kiện" thi đấu cho tuyển Malaysia. - 6/6/2025: FAM nộp thêm hồ sơ cho 5 cầu thủ khác, gồm Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo và Jon Irazabal Iraurgui. Mỗi hồ sơ đều kèm theo giấy khai sinh của ông hoặc bà, ghi sinh tại một bang thuộc Malaysia (Penang, George Town, Johor hoặc Sarawak). - 6 và 9/6/2025: FIFA gửi thư phản hồi, xác nhận rằng theo các giấy tờ FAM cung cấp, 5 cầu thủ còn lại "có vẻ đủ điều kiện". - 10/6/2025: Cả 7 cầu thủ nhập tịch ra sân trong trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam trên sân Bukit Jalil. Malaysia thắng 4-0, trong đó Figueiredo và Holgado ghi bàn. - 11/6/2025: FIFA nhận được đơn khiếu nại chính thức từ một liên đoàn thành viên, nghi ngờ tính hợp lệ của hồ sơ nhập tịch các cầu thủ, đặc biệt là thời gian hoàn tất và ra mắt quá nhanh. - 22 và 28/8/2025: Sau cuộc điều tra, Ủy ban Kỷ luật FIFA (FDC) chính thức mở thủ tục kỷ luật đối với FAM và bảy cầu thủ, khi xác định các giấy khai sinh gốc cho thấy ông/bà của họ sinh ngoài Malaysia, vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA. - 22/8/2025: Chủ tịch FAM Joehari Ayub nộp đơn từ chức, lấy lý do sức khỏe. - 22/9/2025: FAM và các cầu thủ gửi phản hồi chính thức, cho rằng họ hành động thiện chí, dựa trên giấy tờ được cơ quan Malaysia xác nhận. - 25/9/2025: Phó Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA, Jorge Palacio, ban hành phán quyết cuối cùng của vụ việc. - 26/9/2025: Quyết định và mức phạt được gửi chính thức đến FAM và các cầu thủ liên quan. - 6/10/2025: FIFA gửi văn bản chi tiết 19 trang, giải thích căn cứ pháp lý, quá trình điều tra và lý do xử phạt, đến FAM cùng các bên liên quan. - 15/10/2025: Malaysia nộp đơn kháng cáo án phạt của FIFA - 30/10/2025: Dự kiến có kết quả kháng cáo.

Hiếu Lương