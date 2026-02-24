Ngày đẫm máu khi băng đảng Mexico báo thù cho ông trùm

Làn sóng bạo lực bùng phát tại nhiều bang ở Mexico sau khi lực lượng đặc nhiệm nước này hôm 22/2 mở chiến dịch đột kích, tiêu diệt Nemesio Oseguera Cervantes, biệt danh "El Mencho", thủ lĩnh băng đảng ma túy Jalisco New Generation Cartel (CJNG) tại bang Jalisco.

Băng CJNG sau đó mở nhiều cuộc tấn công nhằm vào lực lượng chính phủ ở miền tây Mexico, phóng hỏa nhà cửa và phương tiện trên đường phố, đấu súng với lực lượng an ninh.

Quân đội Mexico đã triển khai gần 10.000 binh sĩ đến khu vực miền tây để kiểm soát tình hình. Họ vấp phải những cuộc tấn công, phục kích ác liệt từ các tay súng của CJNG, vốn khét tiếng bạo lực và được vũ trang mạnh không kém quân đội.