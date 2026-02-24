Mexico huy động gần 10.000 binh sĩ để đối phó băng đảng

Quân đội Mexico triển khai gần 10.000 binh sĩ đến khu vực miền tây, nhằm đối phó tình trạng bạo lực sau khi trùm ma túy Oseguera bị tiêu diệt.

Bộ trưởng Quốc phòng Mexico Ricardo Trevilla Trejo ngày 23/2 thông báo đã điều thêm 2.500 binh sĩ tới khu vực miền tây, nơi băng đảng Jalisco New Generation Cartel (CJNG) hoạt động, để đối phó những hành động trả thù sau cái chết của ông trùm ma túy Nemesio Ruben Oseguera Cervantes.

"Có khoảng 7.000 binh sĩ đang đóng quân tại bang Jalisco. Lực lượng quân đội trong khu vực sẽ được tăng cường. Mục đích quan trọng nhất là răn đe các băng đảng", ông nói.

Thông tin được công bố một ngày sau khi nhiều thành viên băng đảng tấn công một tiền đồn của quân đội Mexico tại ngôi làng gần Aguililla, bang Michoacan. Một nhân chứng cho biết những cuộc đấu súng dữ dội diễn ra liên tục, nhưng các tay súng đã bị binh sĩ Mexico chặn đứng.

Binh sĩ Mexico tuần trên cao tốc Morelia-Patzcuaro ở bang Michoacan ngày 23/2. Ảnh: AFP

Băng đảng ma túy CJNG hôm 22/2 mở nhiều cuộc tấn công nhằm vào khu vực công cộng ở miền tây Mexico, trong đó có sân bay quốc tế Guadalajara, phóng hỏa nhà cửa và phương tiện để phong tỏa đường phố, đấu súng với lực lượng an ninh.

Ít nhất 28 người không liên quan đến các băng đảng đã thiệt mạng trong 6 vụ tấn công tại bang Jalisco, trong đó có 25 thành viên Vệ binh Quốc gia Mexico, một quản giáo, một công tố viên và một phụ nữ.

Bộ trưởng An ninh Mexico Omar Garcia Harfuch cho biết đã xảy ra 27 vụ tấn công nhằm vào lực lượng hành pháp và tổng cộng 70 người bị bắt. Theo giới chức Mexico, hơn 40 nghi phạm đã bị hạ trong chiến dịch nhằm vào ông trùm Oseguera và các cuộc đụng độ sau đó ở một số bang.

CJNG được xem là một trong những tổ chức tội phạm quyền lực và bạo lực nhất Mexico. Oseguera Cervantes, 59 tuổi, sáng lập băng đảng này trong giai đoạn 2007-2009 và kiểm soát nhiều khu vực tại Jalisco. Băng đảng khét tiếng với các cuộc tấn công táo bạo nhằm vào lực lượng an ninh, sử dụng vũ khí hạng nặng, thiết bị không người lái mang chất nổ và từng bắn hạ trực thăng quân sự.

Ông trùm Cervantes bị tiêu diệt hôm 22/2 trong chiến dịch của quân đội Mexico tại thị trấn Tapalpa, bang Jalisco. Bộ Quốc phòng Mexico cho biết thủ lĩnh CJNG bị thương trong cuộc đấu súng với lực lượng đặc nhiệm, sau đó tử vong trong lúc được chở đến thủ đô Mexico City bằng đường không.

Tướng Trevilla cũng cho biết quá trình trao đổi với Bộ tư lệnh Phương Bắc (NORTHCOM) thuộc quân đội Mỹ "đóng vai trò vô cùng quan trọng trong thành công của chiến dịch". Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khẳng định binh sĩ Mỹ không tham gia cuộc đột kích vào nơi ẩn náu của Oseguera.

Nhà Trắng xác nhận Mỹ đã hợp tác với Mexico trong chiến dịch nhằm vào thủ lĩnh băng đảng CJNG, đồng thời ca ngợi quân đội quốc gia láng giềng khi tiêu diệt một trong những người bị truy nã gắt gao nhất ở cả hai nước. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng kêu gọi Mexico tăng cường nỗ lực chống các băng đảng ma túy.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Nacion)