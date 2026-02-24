Trùm ma túy khét tiếng nhất Mexico lộ tung tích vì bạn gái

Nemesio Oseguera, thủ lĩnh băng đảng ma túy CJNG lớn nhất Mexico, bị phát hiện và tiêu diệt sau khi cơ quan tình báo lần theo dấu vết bạn gái của ông ta.

Bộ trưởng Quốc phòng Mexico Ricardo Trevilla ngày 23/2 tiết lộ trước khi cuộc đột kích tiêu diệt Oseguera (có biệt danh El Mencho) diễn ra hôm 22/2, các đặc vụ đã xác định được một người thân tín với bạn gái của ông trùm này.

Hôm 21/2, các sĩ quan tình báo phát hiện người phụ nữ được đưa tới Tapalpa, khu nghỉ dưỡng ven núi ở Jalisco, để gặp Oseguera. Sau khi bạn gái rời đi, Oseguera vẫn ở lại đây cùng đội cận vệ.

Nemesio Oseguera (giữa) trong một bức ảnh bằng chứng của công tố viên liên bang Mỹ. Ảnh: Tòa án Mỹ

Theo Bộ trưởng Trevilla, Lực lượng Phản ứng Nhanh Đặc biệt thuộc Vệ binh Quốc gia Mexico đã lên kế hoạch chi tiết cho cuộc tấn công. Các binh sĩ tiếp cận khu vực nhưng không đi vào Jalisco "nhằm giữ bí mật và duy trì yếu tố bất ngờ". Sau khi xác nhận Oseguera thực sự có mặt ở khu nghỉ dưỡng, họ quyết định tiến hành cuộc đột kích.

"Đó là chiến dịch khá dữ dội", Bộ trưởng Trevilla nói, thêm rằng lực lượng chức năng đã thu giữ lượng lớn vũ khí tại hiện trường như súng trường tấn công cùng 2 khẩu súng phóng rocket.

Đội cận vệ của Oseguera hồi năm 2015 từng sử dụng súng phóng rocket bắn hạ một trực thăng quân đội, giúp ông trùm thoát truy bắt.

Oseguera không may mắn như vậy vào cuối tuần vừa qua. Khi tháo chạy, ông ta cùng nhóm cận vệ thân tín đã ẩn náu trong một khu rừng bao quanh khu nhà gỗ nghỉ dưỡng.

Các binh sĩ nhanh chóng bao vây Oseguera dù vấp phải kháng cự quyết liệt. Đội cận vệ của ông ta đã bắn trúng một trực thăng quân sự, khiến nó phải hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ gần đó.

Một chiếc xe buýt bị đốt cháy trên đường cao tốc ở Cointzio, bang Michoacan, hôm 22/2, sau khi Tổng thống Mexico thông báo về cái chết của Oseguera. Ảnh: AP

Trong cuộc đấu súng, các binh sĩ đã bắn bị thương Oseguera cùng 2 cận vệ. Cả 3 được trực thăng đưa đến một bệnh viện ở Guadalajara nhưng đều tử vong trên đường đi. Thi thể sau đó được đưa bằng máy bay đến Mexico City và bàn giao cho Văn phòng Tổng công tố. Bộ trưởng An ninh Omar Garcia Harfuch cho biết thi thể Oseguera sẽ được chuyển cho gia đình.

Nhằm trả đũa cho cái chết của Oseguera, nhiều tay súng đã chặn hơn 20 tuyến đường tại bang Jalisco bằng cách đốt ôtô và xe tải. 25 lính Vệ binh Quốc gia Mexico thiệt mạng ở Jalisco trong 6 đợt tấn công trả đũa của CJNG. Bạo lực cũng lan sang các bang khác ở Mexico song đã lắng dịu vào ngày 23/2.

Chính phủ đã triển khai khoảng 10.000 binh sĩ nhằm giữ vững an ninh, tuy nhiên, tình trạng phong tỏa vẫn tiếp diễn tại các khu vực hẻo lánh ở bang Jalisco và bang lân cận Michoacan.

Oseguera bị bắt vì các tội danh liên quan đến ma túy tại San Francisco vào năm 1986. Ảnh: DEA

Truyền thông Mỹ gọi Oseguera là trùm ma túy quyền lực nhất Mexico. Sau khi được thành lập năm 2009, băng đảng CJNG của ông ta đã trở thành một trong những tổ chức buôn ma túy bạo lực nhất nước này, theo Bộ Tư pháp Mỹ.

Washington liệt CJNG vào danh sách tổ chức khủng bố với cáo buộc vận chuyển cocaine, heroin, methamphetamine và fentanyl vào lãnh thổ Mỹ.

Oseguera bị tiêu diệt giữa lúc Mỹ gây sức ép để Mexico chặn dòng chảy ma túy, đặc biệt là fentanyl, vào nước này. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đe dọa áp thuế với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico, cho rằng người đồng cấp Claudia Sheinbaum chưa làm đủ để chống lại hoạt động buôn ma túy.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters, NY Post)