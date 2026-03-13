Hôm nay đóng cổng bán vé Super Early Bird VnExpress Marathon Huế

Giai đoạn Super Early Bird (SEB) của VnExpress Marathon Huế 2026, cơ hội để runner đăng ký với mức phí tốt nhất, sẽ khép lại lúc 24h hôm nay (13/3).

Ở giai đoạn này, mức phí cho cự ly 5km là 380.000 đồng, 10km là 490.000 đồng và 21km là 720.000 đồng. Bắt đầu từ ngày mai (14/3), hệ thống tiếp tục nhận đăng ký, nhưng mức phí sẽ chuyển sang giai đoạn Early Bird với giá cao hơn.

Giá vé VnExpress Marathon Huế 2026 (Đơn vị: VNĐ)

Cự ly SEB

(26/2-13/3) Early Bird

(14/3-19/3) Regular

(20/3-1/4) Late

(2/4-9/4) 5km 380.000 480.000 640.000 800.000 10km 490.000 620.000 800.000 1.050.000 21km 720.000 850.000 990.000 1.350.000

Bên cạnh chính sách giá theo thời gian, ban tổ chức áp dụng ưu đãi cho nhóm đông người nhằm khuyến khích phong trào chạy bộ. Nhóm 20-50 người được giảm 5%, 51-100 người giảm 10%, 101-500 người giảm 15%, 501-1.000 người giảm 20% và từ 1.001 người trở lên được hưởng mức ưu đãi tối đa 25%.

Runner quan tâm đăng ký tại đây.

Nhóm runner check-in cùng huy chương VnExpress Marathon Huế 2025 sau khi về đích. Ảnh: VnExpress Marathon

Giai đoạn Super Early Bird thường thu hút lượng lớn runner đăng ký nhờ mức phí thấp nhất và quỹ thời gian chuẩn bị dài trước ngày thi đấu. Việc ghi danh sớm giúp VĐV phong trào chủ động xây dựng giáo án tập luyện, đồng thời lên kế hoạch di chuyển và lưu trú tiết kiệm. Thực tế này đã được ghi nhận ở nhiều giải trong hệ thống VnExpress Marathon.

Mùa trước, VnExpress Marathon Huế ghi nhận hơn 8.500 runner đăng ký chỉ sau ba tuần mở bán Super Early Bird. Tương tự, tại VnExpress Marathon HCMC Midnight diễn ra 22/3 tới, giai đoạn này thu hút khoảng 9.000 runner, chiếm phần lớn trong tổng số 13.000 người tham dự.

Huế là một trong những điểm đến giàu bản sắc nhất trong hệ thống VnExpress Marathon. Đường chạy đi qua khu vực trung tâm thành phố và các tuyến đường quanh kinh thành, nơi runner có thể cảm nhận nhịp sống cố đô cùng khung cảnh bên sông Hương.

Bên cạnh trải nghiệm thi đấu, nhiều VĐV kết hợp chuyến đi với hành trình khám phá Huế, tham quan Đại Nội, chùa Thiên Mụ, lăng Minh Mạng, lăng Khải Định, dạo sông Hương, cầu Trường Tiền và thưởng thức các đặc sản như bún bò Huế, cơm hến, bánh bèo, bánh nậm, bánh khoái.

Kể từ lần đầu tổ chức năm 2020, VnExpress Marathon Huế dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng runner trong và ngoài nước, đồng thời góp phần tạo hiệu ứng tích cực cho du lịch địa phương. Mùa giải năm ngoái diễn ra trùng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (4/4-7/4), thành phố đón khoảng 109.000 lượt du khách và runner trong tuần sự kiện, với doanh thu du lịch ước đạt 221 tỷ đồng.

Hải Long