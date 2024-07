Ngày cuối hưởng ưu đãi đặt cọc VinFast VF 5 Plus

Mẫu xe điện VF 5 Plus tạo cuộc đua nước rút cho người dùng trong ngày cuối đặt cọc với ưu đãi đến 80 triệu đồng.

Anh Mạnh Hùng, 26 tuổi, Hà Nội cho biết đã tiết kiệm được 80 triệu đồng so với giá xe VF 5 Plus trước đây, khi đặt cọc trực tuyến thành công. "Tôi biết chương trình đặt cọc ưu đãi của VinFast từ vài ngày trước nhưng do bận công việc nên hôm nay mới hoàn thành thủ tục đặt xe", anh Hùng nói. Ưu đãi lần này giúp anh Hùng có cơ hội sở hữu chiếc ôtô đầu tiên với chiếc VF 5 Plus phiên bản màu vàng.

Các màu sắc mới của VinFast VF 5 Plus. Ảnh: VinFast

Từ ngày 7-10/7, người dùng đặt cọc VF 5 Plus sẽ được VinFast ưu đãi 10 triệu đồng, kèm quyền lựa chọn màu sơn theo ý thích. Hãng này công bố khi hết ưu đãi, tùy chọn màu sơn theo ý thích sẽ có giá 20 triệu đồng hoặc 10 triệu đồng cho các màu nâng cao gồm: hồng tím, vàng, xanh lá nhạt và xanh dương nhạt. Trong thời gian từ 11-31/7, người dùng được hưởng ưu đãi 50% phí chọn màu sơn nâng cao.

Về quyết định mua xe sớm hơn dự định, anh Mạnh Hùng cho biết động lực đến từ cơ hội sử dụng xe với "chi phí 0 đồng" từ loạt ưu đãi mà Vingroup công bố trong chiến dịch "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh".

Cụ thể, từ ngày 1/7/2024, tất cả xe điện VinFast đều được sạc pin miễn phí tại hệ thống trạm sạc của V-Green (đến 1/7/2025), gửi xe miễn phí dưới 5 tiếng và ưu tiên đỗ tại các đơn vị thành viên của Vingroup (đến 1/7/2026). Nếu ở nhà Vinhomes, chủ xe điện VinFast còn được miễn phí gửi và sạc tại các bãi đỗ của Vinhomes đến 1/7/2026, được hỗ trợ 10 triệu đồng 1 trụ sạc, 900.000 đồng một xe mỗi tháng nếu sạc tại nhà...

Các phiên bản màu mới của VF 5 Plus tại nhà máy. Ảnh: VinFast

Theo tính toán của anh Ngọc Anh (Hà Nội), người cũng vừa đặt cọc sáng sớm 10/7, với nhu cầu di chuyển ước tính khoảng 3.000 km một tháng, chi phí gửi xe tầm 50.000 đồng một ngày, cộng thêm 30 triệu đồng từ ưu đãi cọc đặc biệt... anh có thể tiết kiệm tới 80 triệu đồng so với thời điểm trước đây. Nếu ở Vinhomes, khoản chi phí tiết kiệm được có thể đến 150 triệu đồng khi được gửi xe, sạc miễn phí 2 năm, theo tính toán của VinFast.

"VF 5 Plus bản thuê pin giá lăn bánh từ 490 triệu đồng, nếu trừ khoản hỗ trợ thì còn 410 triệu đồng. Nếu là cư dân Vinhomes, con số này là 340 triệu đồng. Với số tiền này tôi chỉ mua được chiếc xe xăng đời cũ", anh Ngọc Anh nói.

Vị khách ở Hà Nội cho biết hôm nay là ngày cuối hưởng ưu đãi trả góp 4,8% trong 2 năm đầu, trả trước 30% giá xe và có thể vay đến 8 năm. "Nếu đặt xe sớm, tôi càng được hưởng nhiều hơn từ ưu đãi sạc pin miễn phí", vị khách nói và thêm rằng VF 5 Plus là dòng xe có chi phí sử dụng thấp, khoảng bằng 1/3 so với xe xăng, cấu tạo đơn giản nên chi phí bảo dưỡng rẻ hơn.

Loạt tùy chọn màu sắc mới của VF 5 Plus. Ảnh: VinFast

VF 5 Plus hiện là mẫu SUV cỡ A được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam, chiếm gần một nửa thị phần của cả phân khúc trong quý I/2024. Xe có công suất tương đương 134 mã lực, mô-men xoắn 135 Nm, mạnh nhất phân khúc. Sau một lần sạc đầy, VF 5 Plus có tầm di chuyển tối đa 326,4 km theo công bố của hãng. Các tính năng an toàn gồm: hệ thống 6 túi khí, giám sát hành trình, cảnh báo điểm mù, cảnh báo giao thông phía sau, trợ lý ảo tiếng Việt điều khiển bằng giọng nói...

Xe được bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Đối với xe kèm pin, VinFast áp dụng chính sách bảo hành 7 năm và không giới hạn km với bộ phận này.

Tuấn Vũ