Ngày ấy - bây giờ của sao 'Hannah Montana'

Moises Arias (vai Rico Suave)

Rico Suave là chủ quán ăn nơi Jackson thường làm việc. Moises thể hiện linh hoạt những nét tính cách của Rico từ ích kỷ, mưu mô cho đến yếu đuối, tốt bụng. Trước khi nhận vai, anh xuất hiện trong Everybody Hates Chris (2005-2009), The Emperor's New School (2006-2008).

Moises tham gia nhiều bộ phim ăn khách khác của Disney Channel, bao gồm The Suite Life of Zack & Cody (2005-2008), Wizards of Waverly Place (2007-2012) và Phineas and Ferb.

Sau Hannah Montana, Moises góp mặt trong The Kings of Summer (2013), Pitch Perfect 3 (2017), The Wall of Mexico (2019), Five Feet Apart (2019), The King of Staten (2020). Ảnh: Disney Channel/Sipa USA