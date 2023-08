Sao 'Hannah Montana' bị bắt

MỹMitchel Musso, 32 tuổi, đóng Oliver Oken trong "Hannah Montana", bị bắt vì trộm cắp và say rượu nơi công cộng.

Theo TMZ ngày 28/8, Mitchel Musso bị bắt tối thứ bảy sau khi ăn trộm một túi khoai tây ở chợ. Diễn viên bị cáo buộc đã lăng mạ nhân viên khi họ yêu cầu trả tiền, sau đó anh bỏ đi.

Mitchel Musso bị bắt ở Rockwall, Texas. Ảnh: Rockwall County Sheriff’s Office

Cảnh sát nhanh chóng tìm thấy Mitchel ở ngoài khách sạn và đang say rượu. Hiện anh đối mặt với nhiều cáo buộc như say rượu nơi công cộng, trộm cắp (tiền phạt dưới 100 USD), đăng ký xe hết hạn, không xuất trình giấy phép lái xe. TMZ cho biết anh sẽ được trả tự do với mức bảo lãnh 1.000 USD.

Năm 2011, Michel Musso bị bắt tại thành phố Burbank vì lái xe khi say rượu. Anh tránh được bản án sáu tháng bằng cách không tranh luận trước các cáo buộc, chịu 36 tháng quản chế và tham gia các lớp học về rượu cũng như nộp phạt.

Mitchel Musson hát trong 'Hannah Montana' Mitchel Musson hát bài "Let’s Make This Last Forever" trong "Hannah Montana". Video: YouTube Fajtrkaa

Diễn viên ít khi sử dụng mạng xã hội. Trong một bài đăng cuối năm 2021, Michel đăng tải hình ảnh ngày ấy - bây giờ, với chú thích: "Ảnh bên trái, tôi nặng gần 54 kg, chán nản và suy sụp. Ảnh bên phải, tôi nặng 72 kg, tinh thần và thể chất mạnh mẽ hơn trước đây".

Mitchel Musso (phải) trong "Hannah Montana". Ảnh: Disney General Entertainment

Mitchel Musso sinh ngày 9/7/1991, là diễn viên và ca sĩ người Mỹ. Anh nổi tiếng với vai Oliver Oken trong Hannah Montana (2006-2011). Musso từng lồng tiếng cho nhân vật Jeremy trong phim Phineas and Ferb (2007-2015), tham gia loạt phim Pair of Kings (2010-2013), Prank Stars (2011-2012).

Thanh Giang