Người tình thuộc cả hai giới của Miley Cyrus

Dylan Sprouse - ngôi sao series "The Suite Life of Zack and Cody" - từng tiết lộ hẹn hò Miley Cyrus khi họ mới 11 tuổi. Hai người quen trên phim trường của Disney. Tuy nhiên, mối tình nhanh chóng kết thúc sau khi Miley quen Nick Jonas.