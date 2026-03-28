Ngân sách tạm ứng 8.000 tỷ đồng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Chính phủ đồng ý chi tạm ứng 8.000 tỷ đồng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025.

Chính phủ vừa có Nghị quyết 69 ngày 27/3, đồng ý chi tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Đồng thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính có Quyết định 483, bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi ngân sách 2026 cho Bộ Công Thương từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương 2025 để tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Quyết định nêu rõ việc trích, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo nguyên tắc công khai, minh bạch, hạn chế biến động tăng giá xăng dầu bất thường.

Nhân viên một cửa hàng ở đường Láng, Hà Nội bơm xăng cho khách ngày 11/3. Ảnh: Hoàng Giang

Bộ Công Thương là đầu mối chịu trách nhiệm về đề xuất nhu cầu chi tạm ứng cho quỹ, tiếp nhận kinh phí ngân sách và quản lý, kiểm tra, giám sát tình hình chi sử dụng.

Cơ quan này được giao xây dựng, quyết định phương án trích, chi quỹ, tùy từng cấp độ biến động của giá xăng dầu. Việc điều hành quỹ phải nhằm ổn định giá trong nước, đồng thời thu hồi khoản tiền đã sử dụng về ngân sách khi thị trường ổn định. Bộ phải có các kịch bản điều hành giá, tính toán thời gian sử dụng và trích lập quỹ để hoàn trả ngân sách trong tối đa 12 tháng kể từ khi thực hiện.

Nếu sử dụng hết ngân sách đã ứng nhưng tình hình vẫn căng thẳng, Bộ Công Thương sẽ đánh giá tình hình, kịp thời đề xuất bổ sung dự toán ngân sách để tạm ứng. Chính phủ cũng yêu cầu các thương nhân kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về bình ổn giá, trích, chi và sử dụng quỹ đúng quy định và hoàn trả số kinh phí được ngân sách tạm ứng. Các thương nhận thực hiện công khai minh bạch về quỹ và giá bán lẻ.

Các giải pháp này được đưa ra trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông tiếp tục căng thẳng, khiến thị trường năng lượng trong nước biến động mạnh. Từ cuối tháng 2 đến nay, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã có 11 kỳ điều hành, hiện mỗi lít xăng RON 95-III là 24.330 đồng, dầu diesel 35.440 đồng. Trước đó, có thời điểm giá hai loại nhiên liệu này lên lần lượt gần 34.000 đồng và 40.000 đồng một lít.

Để ổn định thị trường, gần một tháng qua, nhà điều hành quyết định sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu 9 lần với mức chi gần 5.300 tỷ đồng. Hiện quỹ này còn khoảng 320 tỷ đồng.

Ngoài công cụ quỹ bình ổn, Chính phủ cũng giảm tối đa các loại thuế (bảo vệ môi trường, VAT, tiêu thụ đặc biệt) nhằm giảm áp lực tăng giá nhiên liệu.

Những ngày qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm, gửi công thư tới lãnh đạo nhiều nước, đồng thời làm việc với đại sứ các nước tại Việt Nam, đề nghị họ hỗ trợ nguồn dầu, đảm bảo an ninh năng lượng. Chẳng hạn, Việt Nam đã huy động được 4 triệu thùng dầu từ các đối tác, hay đề nghị tiếp cận nguồn dầu xả kho dự trữ của Nhật Bản...

Phương Dung