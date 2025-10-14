Thuốc 'giảm cân 5 kg trong 3 ngày' vô lý nhưng nhiều người mua

Phải chăng 'dáng gầy, eo thon' đang là ám ảnh với nhiều phụ nữ, vì thế họ trở nên mềm yếu trước những quảng cáo phi lý?

Sau mỗi vụ án có liên quan đến thuốc giảm cân giả, một cách đắng cay, người tiêu dùng là nạn nhân - thực chất lại là nguồn nuôi sống cả hệ thống sản xuất, bán hàng giả này.

Mỗi lần click "mua ngay", họ đang bỏ phiếu tín nhiệm cho sự gian dối. Mỗi niềm tin mù quáng chính là một đồng tiền nuôi dưỡng hàng giả. Nếu người tiêu dùng không cả tin, liệu mô hình này có sống nổi?

Câu trả lời dứt khoát là: Không. Không ai có thể bán được hàng giả nếu người mua đủ tỉnh táo. Không "phép màu" nào có thể sinh lời nếu cộng đồng đồng loạt nói "không". Thế nhưng, thật trớ trêu, những chiêu trò bán hàng giả sống khỏe và thậm chí phất lên nhờ chính sự yếu mềm trong tâm lý con người - đặc biệt là phụ nữ.

Người ta dễ tin vào "thần dược" không phải vì họ ngu dốt, mà vì họ đang hoang mang và tổn thương. Họ sợ mình không đủ đẹp để được yêu, không đủ thon gọn để được khen, không đủ nổi bật giữa một thế giới phẳng nơi ngoại hình dường như quyết định giá trị.

Nỗi sợ ấy, khi bị khơi dậy và nuôi dưỡng bằng hàng loạt hình ảnh "trước - sau" được dàn dựng, bằng những lời quảng cáo mùi mẫn, khiến lý trí nhanh chóng đầu hàng.

Người ta biết rằng "giảm 5kg trong 3 ngày" là vô lý, nhưng vẫn thử vì một tia hy vọng mong manh rằng "biết đâu mình may mắn".

Theo tôi, cái đáng sợ không chỉ là thuốc giả hay người bán gian dối, mà là văn hóa tôn thờ ngoại hình đang bào mòn lòng tự trọng của phụ nữ. Khi vẫn có người săm soi đo vòng eo, cân nặng hay làn da thì những kẻ bán hàng giả luôn có khách hàng tiềm năng.

Bởi họ biết cách khai thác niềm khao khát được yêu, được công nhận - thứ mà mạng xã hội mỗi ngày đều gieo thêm hạt giống mới qua từng bức ảnh chỉnh sửa, từng clip "hoàn hảo" không tì vết.

Vì thế, câu chuyện này không chỉ là "mua hay không mua", mà sâu xa hơn là học cách yêu thương và chấp nhận chính mình. Không phải là sự buông thả hay biện minh cho lười biếng, mà là biết cách chăm sóc cơ thể bằng tình yêu và hiểu biết, thay vì bằng nỗi sợ.

Khi biết đủ, người ta sẽ không còn bị dẫn dắt bởi những "viên thuốc phép màu". Khi hiểu rằng đẹp không chỉ nằm ở dáng vóc mà còn ở sự tự tin, tử tế và khỏe mạnh, thì những kẻ kinh doanh ảo tưởng sẽ không còn mảnh đất để gieo mầm lợi nhuận.

Có quá nhiều bài học, nhưng tôi nghĩ bài học đầu tiên là học cách "đẹp bằng lý trí". Đừng tin vào những lời hứa "giảm 10kg trong 7 ngày" hay "uống là đẹp da, gầy ngay".

Mọi sự thay đổi sinh học đều cần thời gian và khoa học, không có phép màu nào đi ngược quy luật cơ thể. Người tiêu dùng cần tập kỹ năng tra cứu giấy phép lưu hành, kiểm tra mã QR, đọc kỹ thành phần.

Và quan trọng hơn cả - hãy yêu thương bản thân đủ nhiều để không đánh đổi sức khỏe lấy những lời hứa ảo.

Với cơ quan quản lý, cần xem lại quy trình kiểm tra, cấp phép và hậu kiểm. Một sản phẩm được phép lưu hành không chỉ là vấn đề hồ sơ mà phải đi kèm giám sát thực tế. Hãy xử lý thật nghiêm người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật, thậm chí cấm quảng cáo trong thời gian dài để tạo răn đe. Bên cạnh đó, nên xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về sản phẩm thực phẩm chức năng để người dân chỉ cần tra mã là biết hàng thật hay giả.

Với nền tảng mạng xã hội, đã đến lúc các nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube phải chịu trách nhiệm như một "cơ quan xuất bản". Khi họ kiếm tiền từ quảng cáo, họ cũng phải chịu trách nhiệm với nội dung hiển thị. Cần áp dụng công nghệ lọc tự động với các từ khóa "giảm cân cấp tốc", "hiệu quả sau 7 ngày", "uống là gầy ngay"... và gỡ bỏ ngay lập tức trước khi gây hại.

Kẻ lừa dối chỉ có thể sống khi người bị lừa còn tin. Đã đến lúc chúng ta cần một "cuộc giảm cân khác" - không phải giảm mỡ, mà là giảm nhẹ sự cả tin. Giảm bớt những ham muốn làm đẹp bằng đường tắt, giảm đi những cú click thiếu suy nghĩ và những lời khen sáo rỗng trên mạng.

Hãy giảm bớt niềm tin vào những "hình mẫu hoàn hảo" không thật, để có chỗ cho lý trí. Vì chỉ khi người tiêu dùng biết "giảm" đúng cách - giảm sự ảo tưởng, giảm thói quen tin mù quáng - thì xã hội mới thực sự khỏe mạnh.

Cái đẹp, rốt cuộc, không nằm trong số đo, mà nằm trong cách con người đối xử với bản thân.

Một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần tự tin, một lối sống có kỷ luật - đó mới là "phép màu" thật sự, chứ không phải những viên thuốc không rõ nguồn gốc được gắn mác thần kỳ. Khi cái đẹp được nuôi dưỡng bằng tri thức, bằng sự hiểu biết và lòng tự trọng, thì mọi lời quảng cáo dối trá sẽ trở nên lố bịch.

Vũ Thị Minh Huyền