Ngâm chân với nước ấm có giúp tránh đột quỵ không?

Ngâm chân với nước ấm mỗi ngày có lợi cho sức khỏe, nếu áp dụng hàng ngày có giúp giảm nguy cơ đột quỵ và ngừa cúm A không? (Thục Linh, 42 tuổi, Thái Nguyên)

Trả lời:

Ngâm chân với nước ấm là thói quen tốt, được nhiều nước áp dụng, trong đó có Việt Nam. Bàn chân chứa hàng ngàn dây thần kinh và huyết mạch quan trọng. Nghiên cứu cho thấy ngâm chân với nước ấm kết hợp thảo dược giúp tăng hấp thu hoạt chất qua da, tăng nồng độ serotonin và dopamine là hai hormone tạo cảm giác hạnh phúc. Nhờ đó, cơ thể thư giãn, ngủ ngon hơn, hệ thần kinh ổn định và giảm nguy cơ đột quỵ.

Để ngâm chân đúng cách, bạn nên pha nước ấm 38-43°C, ngập đến mắt cá, có thể thêm muối hoặc thảo dược. Thời gian ngâm từ 15-30 phút, kết hợp đọc sách, nghe nhạc, hít thở sâu để tăng hiệu quả. Sau khi ngâm cần lau khô chân. Không nên ngâm khi đang sốt cao hoặc dùng thảo dược không rõ nguồn gốc.

Ngâm chân với nước ấm giúp cơ thể thư giãn, ngủ ngon, giảm nguy cơ đột quỵ, song không giúp phòng bệnh cúm A. Ảnh: Vecteezy

Tuy nhiên, ngâm chân chưa có nghiên cứu chứng minh giúp phòng cúm A. Cúm A lây qua đường hô hấp và tiếp xúc gián tiếp với vật dụng chứa virus. Bệnh gây sốt, ho, sổ mũi, có thể chuyển nặng thành viêm phổi, suy hô hấp, nhiễm trùng huyết, viêm màng não, viêm cơ tim. Thời tiết lạnh, nồm ẩm tạo điều kiện cho virus cúm phát triển.

Cách phòng cúm hiệu quả nhất là tiêm vaccine và tiêm nhắc lại hằng năm. Hiện Việt Nam có 4 loại vaccine cúm phòng các chủng cúm phổ biến như A/H3N2, A/H1N1 và cúm B. Vaccine tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến người lớn. Trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tuổi, chưa từng tiêm, cần 2 mũi cách nhau tối thiểu 4 tuần. Trẻ từ 9 tuổi và người lớn tiêm 1 mũi.

Ngoài vaccine, bạn cần phòng cúm bằng cách giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, mang khẩu trang nơi đông người. Ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc cũng giúp nâng cao sức đề kháng.

Người mắc cúm A thường có triệu chứng sốt, ho khan, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, đau nhức cơ... Bệnh có thể khỏi sau 2-7 ngày, nhưng ở trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền, bệnh dễ diễn tiến nặng, gây biến chứng nguy hiểm. Vì vậy, khi có dấu hiệu cúm, cần đi khám sớm, không tự ý uống thuốc hay điều trị tại nhà.

Bác sĩ Nguyễn Văn Mác Toàn

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC