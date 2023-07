Nga tuyên bố phá hủy kho chứa xuồng tự sát của Ukraine

Quân đội Nga thông báo phá hủy kho chứa và cơ sở lắp ráp xuồng tự sát của Ukraine tại thành phố cảng Odessa, trong khi Kiev cáo buộc Moskva phá hủy nhà thờ lớn nhất vùng.

"Lực lượng vũ trang Nga mở đợt tập kích bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ chiến hạm và máy bay vào những cơ sở đang chuẩn bị thực hiện hành động khủng bố bằng xuồng không người lái nhằm vào Liên bang Nga, cũng như cơ sở chế tạo chúng tại thành phố Odessa", Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/7 thông báo.

Cơ quan này tuyên bố "toàn bộ mục tiêu đều bị đánh trúng" trong đợt tập kích vào ban đêm. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết có "lính đánh thuê nước ngoài" tại các vị trí nói trên.

Trước đó cùng ngày, quân đội Ukraine cho biết Nga sử dụng 19 tên lửa các loại tập kích Odessa, trong đó có tên lửa diệt hạm siêu thanh P-800 Oniks, tên lửa hành trình Kalibr và tên lửa đạn đạo Iskander. Họ tuyên bố phòng không Ukraine hạ 9 tên lửa trong số này, song không công bố chủng loại cụ thể.

Lực lượng cứu hộ Ukraine bên ngoài một công trình bị hư hại trong vụ tập kích tên lửa nhằm vào Odessa ngày 23/7. Ảnh: AFP

Giới chức Ukraine thông báo hai người thiệt mạng và 22 người bị thương khi Nga tập kích tên lửa thành phố Odessa, thủ phủ tỉnh cùng tên, vào ban đêm. Vụ tập kích khiến 6 ngôi nhà và căn hộ chung cư bị phá hủy hoặc hư hại.

Cơ quan quân sự Odessa cho biết nhà thờ Spaso-Preobrazhenskyi, cơ sở thờ tự lớn nhất của Chính thống giáo tại tỉnh, bị hư hại nghiêm trọng trong vụ tập kích.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó cáo buộc Nga "phóng tên lửa nhằm vào những thành phố yên bình, các tòa chung cư và một nhà thờ lớn". Ông Zelensky cảnh báo Ukraine sẽ đáp trả vụ tập kích nhằm vào Odessa.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định "đã xác minh thông tin cẩn thận" khi lên kế hoạch cho vụ tập kích để "tránh phá hủy công trình dân sự nơi người dân sinh sống, cũng như các di sản văn hóa và lịch sử".

Bộ Quốc phòng Nga cho biết mục tiêu trong vụ tập kích nhằm vào Odessa "nằm cách nhà thờ một khoảng an toàn". "Rất có thể lý do nhà thờ bị phá hủy là tên lửa phòng không Ukraine rơi trúng do lỗi của kíp vận hành các tổ hợp mà họ cố tình đặt trong các khu dân cư", cơ quan này cho biết.

Nga tuần qua nhiều lần tập kích thành phố Odessa và một số đô thị của Ukraine sau khi cầu Crimea bị hư hại trong vụ nổ ngày 17/7 khiến hai người thiệt mạng, một người bị thương. Quan chức Ukraine cùng ngày nói cầu Crimea bị tập kích bằng xuồng tự sát.

Các đợt tập kích cũng diễn ra sau khi Nga đầu tuần trước tuyên bố rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen được ký tháng 7/2022, trong đó có điều khoản đảm bảo vận chuyển ngũ cốc Ukraine an toàn bằng đường biển.

Odessa nằm trong tuyến vận tải thương mại quan trọng nhất của Ukraine, do cảng tại thành phố cùng hệ thống cảng dọc bờ Biển Đen là cửa ngõ quan trọng phục vụ xuất khẩu 70% nông sản Ukraine trước chiến sự. Sau khi xung đột bùng phát, Nga coi Odessa là một trong những mục tiêu quan trọng nhất.

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: WP

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, AFP, Reuters)