Cơ quan An ninh Liên bang Nga tuyên bố bắt một nghi phạm âm mưu đánh bom xe lãnh đạo bán đảo Crimea.

"Một âm mưu ám sát do cơ quan an ninh Ukraine lên kế hoạch nhằm vào lãnh đạo Cộng hòa Crimea Sergei Aksyonov đã bị phá", TASS dẫn thông báo từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm nay.

FSB thông báo họ bắt một nghi phạm "là người Nga sinh năm 1988, được cơ quan ninh Ukraine tuyển mộ và huấn luyện" để đánh bom xe của ông Aksyonov. Nghi phạm bị bắt "khi đang lấy thuốc nổ ra khỏi nơi cất giấu" và đã khai nhận hành vi của mình.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Nga tuyên bố phá âm mưu ám sát lãnh đạo Crimea

Nga sáp nhập bán đảo Crimea sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2014. Mỹ, phương Tây và Ukraine gọi động thái này là bất hợp pháp. Kiev nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại bán đảo, kể cả bằng biện pháp vũ lực.

Bán đảo Crimea gần đây nhiều lần bị tập kích bằng UAV, tên lửa, trong bối cảnh Ukraine được cho là đang mở chiến dịch phản công lớn nhằm vào lực lượng Nga. Nga nhiều lần cáo buộc Ukraine tập kích bán đảo Crimea, nhưng Kiev thường không nhận trách nhiệm.

Bán đảo Crimea và khu vực lân cận. Đồ họa: RYV

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)