Nga - Trung hợp tác ngăn nguy cơ từ Afghanistan

Ông Putin và ông Tập thống nhất cùng nhau ngăn chặn các mối đe dọa an ninh sau khi Afghanistan rơi vào tay Taliban tuần trước.

Trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình hôm nay, Tổng thống Vladimir Putin nói Trung Quốc và Nga có chung quan điểm về Afghanistan và cho rằng họ có thể làm việc cùng nhau để hỗ trợ quá trình chuyển giao quyền lực ở đất nước bị chiến tranh tàn phá.

Ông Putin thêm rằng hai nước có thể hợp tác "chống khủng bố, ngăn chặn buôn lậu ma túy, ngăn ngừa các mối đe dọa an ninh lan ra từ Afghanistan, chống lại sự can thiệp từ các thế lực bên ngoài và duy trình an ninh, ổn định của khu vực".

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Afghanistan, cũng như theo đuổi chính sách không can thiệp vào công việc nội bộ và luôn đóng vai trò mang tính xây dựng với vấn đề của Afghanistan.

Chủ tịch Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Vladimir Putin tại Bắc Kinh, Trung Quốc tháng 4/2019. Ảnh: Xinhua.

Ông Tập nói với Putin rằng Trung Quốc sẵn sàng làm việc với các quốc gia khác, trong đó có Nga, để khuyến khích tất cả các bên ở Afghanistan xây dựng một hệ thống chính trị hoàn chỉnh, tách rời các nhóm khủng bố.

Cả hai nước đều lo ngại rằng tình hình bất ổn ở Afghanistan có thể làm xấu thêm tình hình khu vực, khi Taliban tái chiếm Kabul trong cuộc tấn công chớp nhoáng ngày 15/8, hai thập kỷ sau khi bị lực lượng do Mỹ dẫn đầu lật đổ.

Cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin diễn ra sau cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp của nhóm G7 về tình hình ở Afghanistan. Các lãnh đạo G7 hôm 24/8 kêu gọi bình tĩnh và kiềm chế để đảm bảo an ninh của Afghanistan, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden từ chối gia hạn thời hạn rút quân Mỹ vào ngày 31/8.

Cuộc điện đàm với Tổng thống Putin là lần đầu tiên ông Tập đưa ra những bình luận công khai về Afghanistan sau khi Taliban giành quyền kiểm soát. Ngoài ra, lãnh đạo hai nước Nga - Trung cũng thảo luận về tăng cường quan hệ song phương, hợp tác nghiên cứu vaccine và cùng nhau ngăn chặn các nước khác can thiệp vào công việc nội bộ của họ.

Thanh Tâm (Theo SCMP)