Nga, Trung đấu khẩu với Mỹ về Triều Tiên

Đại diện Nga, Trung Quốc đấu khẩu với nhà ngoại giao Mỹ tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan vụ Triều Tiên phóng vệ tinh quân sự.

"Chúng tôi kêu gọi tất cả thành viên duy trì uy tín của Hội đồng, cùng chúng tôi lên án hành vi trái pháp luật này và kêu gọi Triều Tiên không thực hiện kế hoạch đã công bố để tiến hành thêm vụ phóng vệ tinh khác, tiếp tục đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế", Robert Wood, nhà ngoại giao phái bộ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, nói trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an ngày 2/6.

Cuộc họp do Mỹ và đồng minh đề xuất để thảo luận về việc Triều Tiên phóng tên lửa đẩy Cheollima-1 mang theo vệ tinh do thám quân sự Malligyong-1 hôm 31/5. Mỹ cho rằng Triều Tiên vi phạm nhiều nghị quyết của Liên Hiệp Quốc vì sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Tên lửa đâm xuống biển do sự cố với tầng đẩy. Tuy nhiên, sau vụ phóng, Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Kim Jong-un, khẳng định Triều Tiên sẽ tiếp tục nỗ lực phóng vệ tinh để tăng cường năng lực do thám quân sự.

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Cảnh Sảng, phó đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, nói rằng Triều Tiên có "những lo ngại an ninh chính đáng" và Hội đồng Bảo an nên thúc đẩy việc giảm căng thẳng, không nên chỉ quy trách nhiệm cho một bên.

Ông Cảnh và đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Anna Evstigneeva cũng chỉ trích Mỹ làm gia tăng căng thẳng bằng các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.

Ông Wood đáp lại rằng "đại diện của phái đoàn Trung Quốc không lên án vụ phóng vệ tinh này của Triều Tiên". Trong khi đó, ông Cảnh nói cần phải có cuộc đối thoại thực sự tính đến những lo ngại của Triều Tiên.

"Mỹ nói cánh cửa ngoại giao đang rộng mở, nhưng họ vẫn liên tục tiến hành hoạt động quân sự ở bán đảo Triều Tiên và các khu vực lân cận", đại diện Trung Quốc cho hay.

Tên lửa mang vệ tinh do thám của Triều Tiên rời bệ phóng hôm 31/5. Ảnh: KCNA

Lana Nusseibeh, đại sứ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, nước hiện là chủ tịch Hội đồng Bảo an, lưu ý Triều Tiên đưa ra một số cảnh báo trước về vụ phóng, nhưng "những cảnh báo như vậy không hợp pháp hóa cũng như không giảm thiểu tính bất hợp pháp" của vụ phóng vệ tinh quân sự.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuần này cho biết bất kỳ vụ phóng nào của Bình Nhưỡng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo đều vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc lên án mạnh mẽ vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên, gọi đây là "động thái đe dọa gây bất ổn tình hình an ninh trong và ngoài khu vực" và vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết Liên Hợp Quốc.

Bà Kim Yo-jong gọi những chỉ trích về vụ phóng là "tự mâu thuẫn" vì Mỹ và các nước khác đã phóng "hàng nghìn vệ tinh".

Mỹ và đồng minh đều cho rằng những vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên đều chỉ là "vỏ bọc" để thử nghiệm tên lửa đạn đạo, do chúng áp dụng công nghệ giống nhau. Triều Tiên từng hai lần phóng tên lửa đẩy mang vệ tinh hồi năm 2012 và 2016, tất cả đều bay qua tỉnh Okinawa ở miền nam Nhật Bản.

Huyền Lê (Theo Reuters)